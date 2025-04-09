Начало посевной кампании перенесли в Подмосковье на 20 апреля из-за заморозков

Похолодание пришло в Подмосковье в конце минувшей недели. Из-за низкой температуры и выпавшего снега в регионе перенесли начало полевых работ. Они начнутся после 20 апреля.

Высота снежного покрова в Подмосковье превышает 10 сантиметров, наблюдаются заморозки и минусовая температура. Из-за этого в регионе перенесли начало посевной кампании. При этом погода не окажет влияния на урожайность, отметили в областном Минсельхозпроде.

«В связи с прогнозом перенесли старт весенних полевых работ. Предварительно, планируем начать посевную кампанию в третьей декаде месяца, то есть после 20 апреля. Сложившиеся погодные условия не повлияют на урожайность, прогнозируемые показатели по объему производства продукции растениеводства на этот год остаются прежними — без изменений», — сказал глава ведомства Сергей Двойных.

Специалисты отметили, что при стабилизации температуры снежный покров будет благоприятно влиять на запас влаги в почве.