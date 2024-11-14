«Там вообще будет ужас». Косметолог забила тревогу из-за нового тренда из TikTok

Взбудораживший TikTok новый тренд с бритьем лица может испортить внешность девушек и привести к самым неприятным последствиям. Об этом 360.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

Ужасающие последствия

Она предостерегла россиянок от ставшей популярной процедуры под названием дермапланинг, во время которой скальпелем или другим инструментом с лица убираются волосы и ороговевшая кожа.

«На коже лица [появляются] шелушение, сухость. Это первый момент. А второй момент — активизация волосяных фолликулов. Волосы растут более грубые и черные», — объяснила эксперт.

По ее словам, даже специалист не сможет провести процедуру таким образом, чтобы впоследствии не возникли проблемы. Она предостерегла россиянок от нового тренда и в качестве альтернативы предложила использовать проверенное средство — пилинги.

«Все равно они (косметологи — прим. ред.) не снимут равномерно скальпелем верхний слой кожи. Это травматично, это не органично. То есть можно использовать пилинги какие-то поверхностные, если мы хотим снять кожу. Можно использовать пилинги-скатки, это более органично», — отметила Егорова.