«Там вообще будет ужас». Косметолог забила тревогу из-за нового тренда из TikTok
Дерматолог Егорова раскритиковала новый бьюти-тренд с бритьем лица
Взбудораживший TikTok новый тренд с бритьем лица может испортить внешность девушек и привести к самым неприятным последствиям. Об этом 360.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.
Ужасающие последствия
Она предостерегла россиянок от ставшей популярной процедуры под названием дермапланинг, во время которой скальпелем или другим инструментом с лица убираются волосы и ороговевшая кожа.
«На коже лица [появляются] шелушение, сухость. Это первый момент. А второй момент — активизация волосяных фолликулов. Волосы растут более грубые и черные», — объяснила эксперт.
По ее словам, даже специалист не сможет провести процедуру таким образом, чтобы впоследствии не возникли проблемы. Она предостерегла россиянок от нового тренда и в качестве альтернативы предложила использовать проверенное средство — пилинги.
«Все равно они (косметологи — прим. ред.) не снимут равномерно скальпелем верхний слой кожи. Это травматично, это не органично. То есть можно использовать пилинги какие-то поверхностные, если мы хотим снять кожу. Можно использовать пилинги-скатки, это более органично», — отметила Егорова.
Пятна и щетина на лице
Собеседница 360.ru рассказала, что после бритья и удаления кожи скальпелем на лице могут появиться пигментные пятна и щетина. Особенно это касается девушек с гормональными проблемами.
«Если девушка потом поедет на солнце, это будет жутко усиленная пигментация. <…> И борода вырастет, [у тех,] кто предрасположен. Особенно у девчонок с нарушением гормонального фона, там вообще будет ужас. У меня столько таких пациенток, которые говорят: „Один раз побрила, и все“», — рассказала она.
Тем, кто уже опробовал на себе тренд из TikTok, стоит немедленно обратиться к косметологу для исправления последствий, посоветовала специалист.
«К косметологу идти и делать лазерную эпиляцию. Других вариантов вообще нет. Если они будут выщипывать эти вновь выросшие волосы черные, они опять также черными и вырастут», — пояснила она.
Ранее врач-дерматовенеролог Дарья Мызникова посоветовала не забывать зимой про уход за кожей. Для защиты от холода лицо и руки следует мазать кремом и делать специальные косметологические процедуры.