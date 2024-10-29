Косметолог Мызникова призвала не пренебрегать домашним уходом за кожей лица зимой

В зимний период защитить кожу лица от холода гораздо труднее, чем кожу рук, поэтому важно соблюдать регулярный домашний уход. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Дарья Мызникова.

Перед тем, как выходить на улицу, важно нанести на кожу защитный крем. Как уточнила специалист, косметологические процедуры, усиливающие защитные свойства кожи, никогда не будут лишними. Состояние кожи значительно улучшат и инъекционные методики, такие как биоревитализация, плазмотерапия, ботулинотерапия и другие.

Среди аппаратных методов лучшими специалист назвала микроигольчатый RF-лифтинг и все световые методы. Мызникова также призвала не забывать о витаминах и сбалансированном питании.