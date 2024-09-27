После развода мальчиков, достигших восьми лет, нужно оставлять с отцами. Все ради того, чтобы обеспечить им необходимое «мужское» воспитание. Такую идею озвучил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Помимо этого, он выразил уверенность, что ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Насколько жизнеспособна и востребована такая идея в современном обществе, 360.ru обсудил с психологом и коллегами Кузнецова по нижней палате российского парламента.

Думаю, что родителям, вне зависимости от их гендера, всегда нужно думать сначала о благополучии своего ребенка, потому что сегодня недополученные витамины, продукты питания, даже отсутствие той или иной одежды наносят физический и психологический вред ребенку.

Ведь достаточно длительный период времени у нас была такая ситуация. когда мать в отпуске по уходу за ребенком имеет право на бесплатное переобучение и повышение квалификации, а у отца такого права не было. Вот обращались ко мне отцы, просили помочь, потому что мать просто оставила им ребенка, словно кукушка, и уехала.

Также отмечу, что в своей депутатской деятельности я сталкиваюсь с обращениями, когда мужчина просит помощи в том числе в получении профессии, востребованной на рынке труда.

Сегодня суд обязан учитывать все обстоятельства. А если ребенок уже достаточно взрослый, то он тоже опрашивается, чтобы мог выразить своей мнение, с кем бы хотел остаться — с мамой или папой. И уверена, что далеко не каждый ребенок примет такое решение, исходят лишь из гендерной принадлежности.

Те времена, когда детей олигархов оставляли с олигархами, тоже прошли. Как и те времена, когда исключительно мать могла рассчитывать на решение суда, как это было при советской власти.

Скорее всего, речь идет о субъективном, сугубо личном мнении. Но, повторюсь, это не имеет никакого отношения к российскому законодательству, потому что российский суд сегодня при вынесении решения о том, с кем останутся дети после развода, должен учесть все обстоятельства.

То есть ситуация, что сын после развода должен обязательно быть непосредственно с папой, а дочь — с мамой, противоречит и букве, и духу законодательства. Поэтому, на мой взгляд, данная инициатива несколько непродуманная. И я не думаю, что она будет принята.

На мой взгляд, было бы неправильно давать оценку законодательным инициативам, которые представляют мои коллеги. Но вместе с тем хочу отметить, что подобная идея противоречит духу закона, потому что сегодня у нас решение суда не основывается на гендерном признаке родителя, как и ребенка.

Виталий Милонов, замглавы комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Фото: РИА «Новости»

Мы с депутатом Кузнецовым находимся в некоем творческом поиске, обсуждаем эту тему очень серьезно. И я благодарен, что он тоже стал уделять внимание этой проблеме.

Здесь мы должны прийти все-таки к тому, что при разводе пары по умолчанию определялось бы совместное воспитание ребенка, когда он часть времени мог бы жить с папой, а часть — с мамой. Вот при таком варианте мы могли бы уйти от ситуации отцовской безответственности, которая, к сожалению, гораздо выше, чем материнская.

Фото: РИА «Новости»

Мы знаем, что мужчина, уходя из семьи, чаще, чем женщина, фактически забывает о своих обязанностях и не участвует в воспитании ребенка. Он даже воскресным папой не бывает, особенно если подцепил какую-то новую деваху, которая против, чтобы с ним контактировала прошлая семья. Но таким мужчинам хочется напомнить, что, если у него родился ребенок в прошлом браке, он должен не просто давать какие-то минимальные деньги ему на проживание, но и участвовать в его воспитании. Также надо отметить, что есть и ситуации, когда женщины наотрез отказывают детям общаться с их родными отцами, потому что они подцепили какого-то нового спонсора и не хотят, чтобы ребенок знал своего настоящего отца, который может быть менее успешный или менее красивый, чем ее новый спутник из Турции.

Так что, на мой взгляд, необходимо, с одной стороны, дать возможность совместного воспитания, а с другой — конечно, ужесточать систему взыскания алиментов, чтобы не было ситуации, когда судебные приставы не могут их взыскать.

При этом, если человек должен банку, должника же в покое не оставят ни за что. У него вытрясут деньги, квартиру отнимут, машину, по миру пустят. Но почему, когда ребенку он должен деньги, судебные приставы гораздо менее внимательно относятся к этой проблеме? Такое, конечно, преступно. И эту систему надо кардинальным образом менять.

Я считаю, что, в принципе, нужно убрать непрозрачную систему с алиментами. А для людей, которые развелись, нужно создать на «Госуслугах» специальный раздел, через который сторона, обязанная выплачивать алименты, пересылала бы деньги.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, государство бы контролировало этот процесс. И в случае неперечисления вовремя суммы, определенной судом, происходило бы начисление пени. И карательной государственной машиной наезжали бы на должника. Затрудняюсь сказать, почему коллега (депутат Кузнецов, — прим. ред.) предложил отдавать отцам именно сыновей.

И вообще, знаете, тут, конечно, как каждому даст бог, но вообще надо, конечно, стараться, чтобы у тебя дочки тоже были. Родилось, например, три мальчика, значит, еще старайся, чтобы девочка была. И то же самое наоборот.

Вообще, в контексте темы разводов отмечу, что они стал слишком легкой альтернативой. Взять хотя бы звезд. Вот этот мужик без трусов в кожаных штанишках. Шаман его зовут. Он развелся сейчас, потому что у него что-то с графиком концертов. Но какой ты пример подаешь? О чем ты можешь петь, о какой России поешь, если сам в это не веришь?!

Фото: РИА «Новости»