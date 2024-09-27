Сыновей — отцам? Что не так с идеей забирать мальчиков у матерей после развода
Милонов объяснил, как при разводе можно уйти от отцовской безответственности
После развода мальчиков, достигших восьми лет, нужно оставлять с отцами. Все ради того, чтобы обеспечить им необходимое «мужское» воспитание. Такую идею озвучил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Помимо этого, он выразил уверенность, что ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Насколько жизнеспособна и востребована такая идея в современном обществе, 360.ru обсудил с психологом и коллегами Кузнецова по нижней палате российского парламента.
Светлана Бессараб, депутат ГД, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов
На мой взгляд, было бы неправильно давать оценку законодательным инициативам, которые представляют мои коллеги. Но вместе с тем хочу отметить, что подобная идея противоречит духу закона, потому что сегодня у нас решение суда не основывается на гендерном признаке родителя, как и ребенка.
То есть ситуация, что сын после развода должен обязательно быть непосредственно с папой, а дочь — с мамой, противоречит и букве, и духу законодательства. Поэтому, на мой взгляд, данная инициатива несколько непродуманная. И я не думаю, что она будет принята.
Скорее всего, речь идет о субъективном, сугубо личном мнении. Но, повторюсь, это не имеет никакого отношения к российскому законодательству, потому что российский суд сегодня при вынесении решения о том, с кем останутся дети после развода, должен учесть все обстоятельства.
Те времена, когда детей олигархов оставляли с олигархами, тоже прошли. Как и те времена, когда исключительно мать могла рассчитывать на решение суда, как это было при советской власти.
Сегодня суд обязан учитывать все обстоятельства. А если ребенок уже достаточно взрослый, то он тоже опрашивается, чтобы мог выразить своей мнение, с кем бы хотел остаться — с мамой или папой. И уверена, что далеко не каждый ребенок примет такое решение, исходят лишь из гендерной принадлежности.
Также отмечу, что в своей депутатской деятельности я сталкиваюсь с обращениями, когда мужчина просит помощи в том числе в получении профессии, востребованной на рынке труда.
Ведь достаточно длительный период времени у нас была такая ситуация. когда мать в отпуске по уходу за ребенком имеет право на бесплатное переобучение и повышение квалификации, а у отца такого права не было. Вот обращались ко мне отцы, просили помочь, потому что мать просто оставила им ребенка, словно кукушка, и уехала.
Думаю, что родителям, вне зависимости от их гендера, всегда нужно думать сначала о благополучии своего ребенка, потому что сегодня недополученные витамины, продукты питания, даже отсутствие той или иной одежды наносят физический и психологический вред ребенку.
Виталий Милонов, замглавы комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства
Мы с депутатом Кузнецовым находимся в некоем творческом поиске, обсуждаем эту тему очень серьезно. И я благодарен, что он тоже стал уделять внимание этой проблеме.
Здесь мы должны прийти все-таки к тому, что при разводе пары по умолчанию определялось бы совместное воспитание ребенка, когда он часть времени мог бы жить с папой, а часть — с мамой.
Вот при таком варианте мы могли бы уйти от ситуации отцовской безответственности, которая, к сожалению, гораздо выше, чем материнская.
Мы знаем, что мужчина, уходя из семьи, чаще, чем женщина, фактически забывает о своих обязанностях и не участвует в воспитании ребенка. Он даже воскресным папой не бывает, особенно если подцепил какую-то новую деваху, которая против, чтобы с ним контактировала прошлая семья.
Но таким мужчинам хочется напомнить, что, если у него родился ребенок в прошлом браке, он должен не просто давать какие-то минимальные деньги ему на проживание, но и участвовать в его воспитании.
Также надо отметить, что есть и ситуации, когда женщины наотрез отказывают детям общаться с их родными отцами, потому что они подцепили какого-то нового спонсора и не хотят, чтобы ребенок знал своего настоящего отца, который может быть менее успешный или менее красивый, чем ее новый спутник из Турции.
Так что, на мой взгляд, необходимо, с одной стороны, дать возможность совместного воспитания, а с другой — конечно, ужесточать систему взыскания алиментов, чтобы не было ситуации, когда судебные приставы не могут их взыскать.
При этом, если человек должен банку, должника же в покое не оставят ни за что. У него вытрясут деньги, квартиру отнимут, машину, по миру пустят. Но почему, когда ребенку он должен деньги, судебные приставы гораздо менее внимательно относятся к этой проблеме? Такое, конечно, преступно. И эту систему надо кардинальным образом менять.
Я считаю, что, в принципе, нужно убрать непрозрачную систему с алиментами. А для людей, которые развелись, нужно создать на «Госуслугах» специальный раздел, через который сторона, обязанная выплачивать алименты, пересылала бы деньги.
Таким образом, государство бы контролировало этот процесс. И в случае неперечисления вовремя суммы, определенной судом, происходило бы начисление пени. И карательной государственной машиной наезжали бы на должника.
Затрудняюсь сказать, почему коллега (депутат Кузнецов, — прим. ред.) предложил отдавать отцам именно сыновей.
И вообще, знаете, тут, конечно, как каждому даст бог, но вообще надо, конечно, стараться, чтобы у тебя дочки тоже были. Родилось, например, три мальчика, значит, еще старайся, чтобы девочка была. И то же самое наоборот.
Вообще, в контексте темы разводов отмечу, что они стал слишком легкой альтернативой. Взять хотя бы звезд. Вот этот мужик без трусов в кожаных штанишках. Шаман его зовут. Он развелся сейчас, потому что у него что-то с графиком концертов. Но какой ты пример подаешь? О чем ты можешь петь, о какой России поешь, если сам в это не веришь?!
Ну что это такое. Разные, конечно, могут быть ситуации. Но, когда молодой мужчина разводится, его новая женщина должна знать: с прежней развелся — разведется и с ней, потому что он уже включил для себя возможность.
Люди разучились преодолевать сложности, разучились адаптироваться друг к другу. И самый простой способ для них — это копировать Шамана и разводиться. Это плохой пример.
Лариса Никитина, семейный системный психотерапевт, сексолог
Испокон веков существовала традиция в обеспеченных дворянских семьях, что до семи-восьми лет дети были под крылом матери, потому что до этого возраста очень важна именно ее ласка и любовь.
А далее, когда дети вступали уже в препубертатный возраст, девочки были на женской половине, а мальчики — на мужской. И женщины не сильно вмешивались в воспитание мальчиков, потому что это была прерогатива мужчин.
Но вернемся в нашу реальность. Сейчас у нас мужчины очень мало участвуют в воспитании детей. Есть множество причин, почему это так. И надо признать: многолетнего опыта, когда мужчина воспитывает детей, в нашей стране нет. Может быть, есть лично у депутата Кузнецова (парламентарий писал в своем Telegram-канале, что растит трех мальчиков, — прим. ред.)
Безусловно, если семья распадается, а мальчик живет с мамой, бабушкой, прабабушкой, сестрой, то в идеале окружить его мужчинами. Это могут быть тренеры, преподаватели, родственники, чтобы было мужское внимание.
Но вот так огульно заявлять, что надо мальчиков с восьми лет оставлять отцам, — это надо иметь смелость, граничащую даже и не знаю с чем. Потому что у нас многие мужчины вообще не понимает, что делать с детьми. Безответственные бывают, бывают пьющие.
Я считаю, что разводящимся парам нужны медиаторы, психологи или конфликтологи. И важно, чтобы они были не карающим, а помогающим элементом, чтобы они помогали договориться людям. Ведь хотя их брак распадается, они не перестают быть отцом и матерью.
И не должно быть так, чтобы после развода они просто забирали друг у друга ребенка, как мяч. Надо помогать бывшим супругам налаживать отношения в качестве родителей.
Повторюсь, мальчику нужно общение с отцом, но с адекватным отцом, а не с тем, который пьет, у которого вереница женщин, который не уважает мать. И не надо ни у кого отбирать мальчишек, травмируя их еще больше.
То же самое можно сказать и о девочках. Если она живет с отцом, ей необходимо общение с матерью. И чем старше она становится, тем его должно быть больше.