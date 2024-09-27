Предложивший отдавать мальчиков отцам после развода депутат объяснил свою идею

Проблему с неплатежами алиментов в России можно решить быстро и кардинально, наделив отцов равными правами в воспитании детей. Об этом 360.ru рассказал депутат Дмитрий Кузнецов.

«Нужно кардинально решать вопрос. Необходимо вернуть отцам равные права в воспитании детей. Тогда проблема будет решена быстро и кардинально», — заявил он.

Ранее парламентарий заявил, что при разводе родителей мальчиков старше восьми лет нужно оставлять с отцами. По его мнению, такая мера решит проблему с неплательщиками алиментов.

Кузнецов отмечал, что ни один адекватный мужчина не станет требовать алиментов с женщины. Параллельно с этим в России, по его мнению, сразу уменьшится количество разводов и вырастет рождаемость.

В мае стало известно о планах запустить в России реестр злостных неплательщиков алиментов. Сведения о должниках и заведенных против них уголовных или административных делах появятся в открытом доступе.