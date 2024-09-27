В Госдуме предложили оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами при разводе

Депутат Кузнецов: мальчиков старше 8 лет при разводе нужно оставлять с отцами

В России мальчиков старше восьми лет при разводе родителей необходимо оставлять с отцами, это поможет решить проблему с неплательщиками алиментов. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале .

Так он прокомментировал заседание под руководством председателя комитета по защите семьи, отцовства и материнства Нины Останиной, на котором обсуждался вопрос неуплаты алиментов.

«Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов», — отметил парламентарий.

По его словам, укрепить семью и решить проблему с долгами по алиментам можно с помощью русской традиции, согласно которой подросшего мальчика воспитывал только отец.