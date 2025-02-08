Сегодня 16:59 Свободного времени больше, денег меньше. Плюсы и минусы четырехдневки 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

Общество

Здравоохранение

Семья

Россия

Работа

Экономика

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила изучить опыт Японии, где планируют ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости. Парламентарий призвала адаптировать зарубежные примеры к российской правовой системе. В плюсах и минусах четырехдневки разобрался 360.ru.

Опыт других стран в четырехдневной рабочей неделе Япония Правительство Токио планирует ввести четырехдневку для всех государственных служащих. Новые правила вступят в силу в апреле 2025 года, сообщило Japan Times. Власти рассчитывают, что мера поспособствует повышению рекордно низкого уровня рождаемости и поможет работающим матерям. «Мы будем пересматривать рабочую нагрузку, чтобы женщинам не приходилось жертвовать своей карьерой из-за рождения или воспитания детей. Настало время для Токио проявить инициативу по защите и укреплению жизни и экономики нашего народа», — заявила губернатор японской столицы Юрико Коикэ. Сотрудникам с детьми предоставят право выбора: сохранить полную зарплату либо отказаться от части и уходить на два часа раньше, чтобы проводить больше времени с семьей.

Интересно По данным Минздрава, в 2023 году количество новорожденных в Японии упало до исторического минимума — 727,2 тысячи человек. По данным Минздрава, в 2023 году количество новорожденных в Японии упало до исторического минимума — 727,2 тысячи человек.

Социологи связали такую тенденцию с изнурительной культурой труда в Японии и ростом стоимости жизни. В стране даже есть специальный термин «кароси», обозначающий смерть от переработки. На фоне стресса сотрудники умирают от инфаркта или инсульта, переутомления или истощения. Некоторые работники трудятся более 60 часов в неделю.

Фото: Pxhere

Исландия Исландская Ассоциация за устойчивую демократию (ALDA) и британский аналитический центр Autonomy еще в 2021 году признали успешным эксперимент с сокращенной рабочей неделей. Его участниками стали 2500 человек — более 1% от всего работающего населения страны. Эксперимент длился с 2015 по 2019 год. В большинстве случаев сокращенная рабочая неделя увеличивала производительность труда и качество оказываемых услуг. Сотрудники тоже ощутили позитивный эффект. «Благополучие работников резко повысилось по ряду показателей, от уровня стресса и выгорания на работе, до показателей здоровья и баланса между работой и личной жизнью», — заявили в ALDA. Результаты эксперимента назвали «огромным успехом». После него 86% работодателей, участвовавших в пилотном проекте, окончательно перешли с 40-часовой рабочей недели на сокращенную.

Фото: Pxhere

Финляндия В 2020 году сразу две финские компании объявили о переходе на укороченную рабочую неделю с сохранением полной зарплаты. Руководители фирм пообещали сохранить продуктивность на уровне обычного восьмичасового рабочего дня. Однако тогда позволить себе такую роскошь, как укороченный рабочий день или неделю, могли далеко не все финские компании. Особенно это касалось самозанятых сотрудников, которые обычно работают больше 50 часов в неделею, зарабатывая менее тысячи евро в месяц.

Фото: Pxhere

В каких еще странах четырехдневная рабочая неделя Власти Бельгии в 2022 году разрешили сотрудникам работать четыре дня в неделю 10 часов вместо восьми с сохранением зарплаты. Мера действует при согласии работодателя и профсоюзов. В Дании и Нидерландах самые короткие рабочие недели. Средняя продолжительность в Нидерландах составляет 29 часов. В Дании работники обязаны трудиться 32,4 часа в неделю. С такой нагрузкой можно работать не больше восьми часов четыре дня или еще полдня — в пятницу. Четырехдневку ввели и в Казахстане — с 1 июля 2023 года. С согласия работодателя сотрудник может чередовать такой режим с пятидневкой или шестидневкой. В Литве с 2021 года родители, которые воспитывают малышей, могут заниматься трудовой деятельностью 32 часа в неделю. Это право закрепили на законодательном уровне.

Фото: Pxhere

Как четырехдневка отразится на здоровье и рождаемости Идею введения четырехдневной рабочей недели в беседе с 360.ru поддержал терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Но, по его словам, сначала нужно понять, сколько часов придется работать при таком формате. «Если мы говорим в целом, то надо понимать, что по большому счету у нас народ немножечко перерабатывает, достаточно сильно. Поэтому в данном случае четырехдневка — это, конечно, вариант того, чтобы больше люди находились вместе. Если посмотреть по статистике, то фактически рабочий день длится до шести часов в среднем. А что ты за выходные сделаешь? Здесь надо понять, как это все будет развиваться. Это идея хорошая. Чем больше люди будут находиться вместе, тем лучше. Но не получилось бы так, что этот выходной тоже будет уходить в работу», — отметил специалист. Он добавил, что самый оптимальный возраст для первой беременности — с 18 до 30 лет.

Это золотое время. А посмотрите тенденцию молодежи, она пока стремится к другим ценностям: работа и карьера. Если рабочее время сократят, то, возможно, не будет вопросов о браке, который уже не брак, потому что люди просто живут и работают вместе. К сожалению, получается, что вот этого времени как раз не хватает. Но это одна из предложенных мер, потому что комплекс должен быть. В целом логика хорошая. Андрей Кондрахин врач

Во времена, когда люди перегружены информацией, такая мера будет правильной. «Если это будет действительно восьмичасовой день оставаться, то это хорошо. На мой взгляд, может быть, день не трогать и сократить рабочие часы, чтобы рабочий день в часах был короче», — предложил врач. Биологический вид развивается в безопасности, сытости и спокойствии, подчеркнул специалист. «Если какой-то стресс, какие-то сложности, тебе не хватает безопасности, квартиры нет, — это не приводит к размножению. Чисто биология: безопасность, хорошее питание и нормальные условия нужны для развития потомства. Как только что-то убирается, вид перестает размножаться», — заключил терапевт.

Фото: Unsplash

Плюсы и минусы четырехдневки О положительных и отрицательных моментах четырехдневной рабочей недели 360.ru рассказал HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян. «Плюсы заключаются в том, что у людей будет больше времени, чтобы заниматься собой, держать баланс личной жизни и работы в целом. Условно говоря, больше времени на саморазвитие, на обучение, на уход за детьми. На этом плюсы заканчиваются. Дальше идут сплошные минусы», — заявил специалист. Чтобы сохранить выработку при сокращении рабочих дней человек будет либо усерднее работать, либо получать меньше зарплаты. На российском рынке труда есть несколько особенностей, отметил эксперт.

Первое — у нас рекордно низкая безработица, и людей реально не хватает. Прямо вот большой дефицит, не хватает этих людей, их неоткуда брать. Мы и так пытаемся их как-то из-за границы привезти, пока не очень получается. Но все же что-то пробуем. Гарри Мурадян HR-эксперт

Во-вторых, продуктивность труда в России кратно отличается от других стран. «Например, в той же Японии КПД на одного сотрудника кратно выше, чем-то, что у нас есть в России. И поэтому в этих условиях говорить о переходе на четырехдневку, мне кажется, преждевременно. Во всяком случае, пока у нас стоит задача перехода на технологический суверенитет, тотальное импортозамещение всего и вся», — напомнил Мурадян. Если сейчас перевести сотрудников на четырехдневку, экономике еще больше будет не хватать рабочих рук. Также ничего хорошего не случится при сокращении зарплаты. «Если люди будут работать четыре дня, кто будет работать пятый день? Надо нанимать дополнительно людей, надо выводить их в штат. А людей-то на рынке нет, либо есть, но они очень дорогие», — подчеркнул эксперт. Компаниям невыгодно дополнительно нанимать сотрудников — им проще перераспределить нагрузку среди текущего персонала, заключил Мурадян.