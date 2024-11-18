По мнению Чернышова, многодетные родители и так вынуждены часто отпрашиваться с работы, поэтому принципиальной разницы не будет.

К тому же, по его мнению, за четыре дня они смогут эффективнее использовать рабочее время на выполнение того же объема задач. При этом он заявил, что бездетные работники не должны будут чувствовать себя ущемленными.

«Вот когда у вас дети появятся, вы поймете, что находиться с детьми — это не всегда выходной. Это большое количество забот, проблем и других вещей. Поэтому этот выходной только так называется — выходной, а так люди будут перекладывать все свои рабочие вещи по дому, по семье на этот день. Они смогут нормально записаться к врачу с ребенком, сходить, выполнить какие-то функции, не чувствовать себя в ущемленном положении, когда они не могут прийти на утренник к ребенку… Один раз в жизни ты видишь взросление ребенка, и это очень важно для тебя», — рассказал депутат.

Ранее коллега Чернышова по Госдуме Александр Ильтяков призвал женщин заводить детей, «пока рожалка работает».