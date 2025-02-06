Врач Милютина: четырехдневная рабочая неделя не увеличит рождаемость в РФ

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила сократить рабочую неделю в РФ до четырех дней ради повышения рождаемости. В беседе с « Ридусом » инициативу прокомментировала акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина.

Врач выразила сомнения относительно эффективности данной меры.

«Если будет сокращена рабочая неделя, то у семей будут материальные сложности, которые с тем же успехом могут мешать им размножаться», — отметила медик.

По ее словам, демографическая проблема требует решения совсем в иной области. Простое увеличение количества свободного времени для зачатия ребенка не поможет, заявила специалист.