Врач Милютина: четырехдневная рабочая неделя не увеличит рождаемость в РФ

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила сократить рабочую неделю в РФ до четырех дней ради повышения рождаемости. В беседе с «Ридусом» инициативу прокомментировала акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина.
Врач выразила сомнения относительно эффективности данной меры.
«Если будет сокращена рабочая неделя, то у семей будут материальные сложности, которые с тем же успехом могут мешать им размножаться», — отметила медик.
По ее словам, демографическая проблема требует решения совсем в иной области. Простое увеличение количества свободного времени для зачатия ребенка не поможет, заявила специалист.
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