В рамках Премии Рунета — 2026 «Код поколения» стартовал прием заявок на специальную номинацию «Технологии будущего». Об этом сообщили организаторы.

Подать заявку претенденты смогут с 23 по 30 ноября 2026 года.

Специальная номинация посвящена проектам, которые уже сегодня используют передовые технологии для решения реальных задач бизнеса, государства и общества. В центре внимания — разработки, превращающие идеи и эксперименты в работающие инструменты, меняющие привычные процессы и формирующие цифровое будущее России и всего мира.

Учредителем номинации выступает Notamedia — российская digital-компания с более чем 20-летним опытом разработки цифровых продуктов для государства и крупного бизнеса. Среди них — столичный сервис mos.ru, созданный для информирования москвичей и предоставляющий доступ к различным муниципальным услугам.

«Будущее создают не те, кто предсказывает перемены, а те, кто уже сегодня внедряет их в жизнь» — таков ключевой посыл номинации.

К участию приглашаются проекты, в которых технологические решения применяются для повышения эффективности организаций, развития цифровых сервисов, автоматизации процессов и создания новых возможностей для пользователей, бизнеса и государства.