Стартовал прием заявок на номинацию Премии Рунета «Технологии будущего» от Notamedia
Стартовал прием заявок на номинацию Премии Рунета «Технологии будущего»
В рамках Премии Рунета — 2026 «Код поколения» стартовал прием заявок на специальную номинацию «Технологии будущего». Об этом сообщили организаторы.
Подать заявку претенденты смогут с 23 по 30 ноября 2026 года.
Специальная номинация посвящена проектам, которые уже сегодня используют передовые технологии для решения реальных задач бизнеса, государства и общества. В центре внимания — разработки, превращающие идеи и эксперименты в работающие инструменты, меняющие привычные процессы и формирующие цифровое будущее России и всего мира.
Учредителем номинации выступает Notamedia — российская digital-компания с более чем 20-летним опытом разработки цифровых продуктов для государства и крупного бизнеса. Среди них — столичный сервис mos.ru, созданный для информирования москвичей и предоставляющий доступ к различным муниципальным услугам.
«Будущее создают не те, кто предсказывает перемены, а те, кто уже сегодня внедряет их в жизнь» — таков ключевой посыл номинации.
К участию приглашаются проекты, в которых технологические решения применяются для повышения эффективности организаций, развития цифровых сервисов, автоматизации процессов и создания новых возможностей для пользователей, бизнеса и государства.
При оценке проектов будут учитываться:
- инновационность решения;
- практическая польза и влияние на целевую аудиторию;
- технологическая сложность;
- масштабируемость;
- потенциал дальнейшего развития.
Номинация призвана отметить команды и проекты, которые не просто следуют технологическим трендам, а создают прикладные решения, способные работать в реальных условиях и развиваться вместе с потребностями общества.
Прием заявок на специальную номинацию «Технологии будущего» проходит с 23 по 30 ноября 2026 года. Подать заявку можно на официальном сайте Премии.
Премия Рунета отмечает проекты, команды и компании, которые вносят значимый вклад в развитие российского цифрового пространства. Специальная номинация «Технологии будущего» станет площадкой для признания разработок, уже сегодня задающих направление технологического развития страны.