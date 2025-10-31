31 октября 2025 16:36 Старики-разбойники на рынке вторички: три реальные истории россиян, обманутых пенсионерами 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Мошенничество со стороны «обманутых» пенсионеров на рынке недвижимости набирает обороты и приобретает массовый характер — семьи с детьми остаются не только без квартир, но и без денег. 360.ru собрал реальные истории россиян, пострадавших от бабушек-скамщиц.

Многолетние суды и жизнь в съемных комнатах Уже два с половиной года казанец Динар платит ипотеку за квартиру, в которую не может въехать. Он купил жилье у пожилой женщины, но та якобы отдала деньги мошенникам и отказалась съезжать. Суды длятся годами, семья с детьми ютится в съемных комнатах, а покупатель продолжает платить банку 29 тысяч в месяц за чужое жилье. Динар нашел трехкомнатную квартиру в Московской районе Казани, оформил ипотеку и рассчитался через банк. Продавец — 75-летняя Венера.

Квартира старенькая, но крепкая. Думали сделать ремонт под себя. Я проверил документы, запросил справки, жена и дети все видели — все выглядело честно. Казанец Динар пострадавший

После сделки выяснилось, что пенсионерка перевела почти 4,5 миллиона рублей мошенникам, которые убедили ее продать квартиру фиктивно ради спасения сбережений. Женщина отказалась покидать жилье. «Мы рискуем остаться без жилья, но с долгом перед банком. Разве это справедливо? За ее ошибки должен страдать добросовестный покупатель?» — возмутился мужчина в комментарии aif.ru. Суды идут уже второй год. «Мы с женой спим с детьми по очереди, чтобы хоть как-то разместиться. Старшая дочка спрашивает: „Почему мы не живем в нашей квартире?“ Как ей объяснить, что ее комната теперь у чужих людей?» — сетует покупатель.

Фото: Медиасток.рф

Фиктивная сделка, организованная ФСБ Сотрудница IT-компании Алена Егорова из Санкт-Петербурга пыталась быть бдительной при покупке квартиры, но это не помогла. В 2024 году девушка хотела приобрести недвижимость у пенсионерки, но осталась без денег и жилья. «Я несколько раз спрашивала у собственницы приобретаемой квартиры, продает ли она ее по собственному желанию. Более того, этот вопрос в день заключения сделки ей задавал и нотариус», — рассказала Алена RT. Он спрашивал продавца о том, не обманывают ли ее мошенники и не подаст ли она в суд на покупателей после сделки.

Женщина ответила, что нет, она все совершает честно и ничего подобного не будет. Алена Егорова пострадавшая

Пенсионерка предоставила справку ПНД, а потом заявила, что продавала квартиру под влиянием мошенников. Девушка поинтересовалась, почему она ее сказала об этом у нотариуса. «Мне сказали, это будет фиктивная сделка, организованная ФСБ, чтобы обезопасить квартиру. Они сказали, что вы не должны ничего знать», — ответила продавец. Суд встал на сторону пенсионерки, сделку купли-продажи признали недействительной.

Фото: Медиасток.рф

«Заслуженная учительница просто не открыла дверь» В похожую ситуацию попали жители Ульяновска Алексей Илямаков и Юлия Гадельшина, которые купили квартиры у 82-летней заслуженной учительницы Веры. Алексей приобрел у нее жилье в феврале 2025 года. Пенсионерка утверждала, что находится в здравом уме. «А через месяц мне позвонил адвокат и сказал, что пенсионерка после продажи квартиры передала деньги мошенникам, поэтому она через суд будет добиваться признания сделки недействительной», — поделился покупатель. При этом Вера успела продать вторую квартиру — ее приобрела Юлия Гадельшина. Во время осмотра квартиры у пенсионерки были собраны все вещи. Стороны договорились, что покупательница въедет в жилье через две недели. «Заслуженная учительница просто не открыла мне дверь», — заявила пострадавшая. Суд также признал сделки недействительными, но свои деньги покупателе обратно не получили.

Фото: Медиасток.рф

Как обезопасить себя при покупке жилья Эксперты в сфере недвижимости советуют придерживаться нескольких правил, чтобы обезопасить себя и не остаться ни с чем при покупке квартиры на вторичном рынке у пожилых продавцов. В первую очередь, не ведитесь на низкую цену квартиры. Подозрительные недорогие и срочные сделки должны восприниматься именно как красный флаг. Также стоит выяснить, куда собирается выезжать пенсионер. Вариант с переездом в никуда будет тревожным знаком. Не стоит жалеть время на проверку родственных связей продавца, а также потребовать от него справку о дееспособности. Все этапы сделки лучше снимать на камеру, особенно момент подписания документов. Наилучшим вариантом будет участие в этом процессе психиатра. Отдельный момент касается оформления титульного страхования права собственности. Оно пригодится, чтобы при наихудшем раскладе с оспариванием сделки и расторжением договора, обращаться в страховую компанию для возмещения.