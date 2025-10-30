Сегодня 20:05 Эпидемия обмана: как бабушки стали пешками в игре мошенников на рынке недвижимости Юрист Кульпина посоветовала оформлять титульное страхование при покупке жилья 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

В России разбушевалась эпидемия «обманутых» пенсионерок-скамщиц на рынке недвижимости — таких случаев становится все больше. Например, беременной москвичке пришлось брать купленную квартиру штурмом, когда в ней забаррикадировалась бывшая хозяйка-пенсионерка, продавшая жилье якобы под давлением аферистов. 360.ru разобрался, как не попасть в ловушку.

Мошенническая схема бабушек-скамщиц Беременная Юлия решила купить квартиру в Москве перед рождением ребенка, влезла в долги и приобрела жилье за девять миллионов рублей. Перед сделкой она проверила пожилую хозяйку по имени Алла у нарколога и психиатра, сообщил Telegram-канал «Наблюдатель». «Старушка справилась со всеми тестами и отвечала отрицательно на вопрос, находится ли она под влиянием мошенников. Сделку заверил нотариус», — написали авторы поста. Сразу после продажи пенсионерка забаррикадировалась в квартире и отказалась съезжать. Суду и приставам пришлось брать квартиру штурмом. Спустя полтора года бывшая хозяйка заявила, что ее заставили мошенники, которым и отдала деньги. Юлия и ее адвокат пытаются не потерять квартиру и взыскать с пенсионерки почти миллион за незаконное проживание.

Схема заключается в том, что суд заставляет вернуть квартиру, но деньги, которые должны отдать покупателю от продажи жилья, уже у мошенников. Поэтому на пожилую женщин вешают долг, поэтапно списывая пенсию в пользу покупателей. Но пенсионерка просто оформляет банкротство и законно списывает свой долг.

Как не попасть на уловки мошенников В момент заключения сделки человек, тем более пожилой, может не отдавать отчет своим действиям, напомнила в комментарии 360.ru юрист по недвижимости Елена Кульпина. Справка из ПНД и даже нотариус в таком случае не могут обеспечить безопасность сделки. «Как вариант — приглашать психиатра на сделку, чтобы он проверял. Но, опять же, надо понимать, что если вдруг сделка будет оспариваться и эксперты, например судебные, установят, что человек не отдавал отчет своим действиям, то суд будет исходить именно из результатов судебной экспертизы, а не из заключения психиатра, которого вызвали на место», — отметила специалист. Она рекомендовала оформлять титульное страхование перед покупкой.

Это страхование права собственности. Если вдруг сделка будет оспорена и договор расторгнут, то у покупателя будет право через страховую компанию получить выплату, возмещение. Елена Кульпина юрист по недвижимости

Однако, исходя из практики, складывается ситуация, когда продавцам квартиру возвращают, а деньги покупателям — нет. «Есть решение суда о возврате денег, но когда их покупатель получит из бабушкиной пенсии, по 10 тысяч рублей каждый месяц, непонятно. Получается, что права покупателя не восстанавливаются при расторжении сделки. Я считаю, что судебная практика должна измениться», — подчеркнула юрист.

Фото: Медиасток.рф

Например, пока продавец не вернет всю сумму денег за квартиру, не изымать у покупателя недвижимость.

Либо вводить на государственном уровне борьбу с мошенниками. Неплохая идея, например, для пенсионеров ввести дополнительную гарантию от кого-то из родственников. Допустим, дочь или сын, чтобы они давали гарантийное письмо за своего отца или мать престарелую. Но это получается ограничение конституционных прав на распоряжение имуществом. Елена Кульпина юрист по недвижимости

Если нет родственников, можно было бы предоставлять соглашение органов опеки. Но все это пока из области фантастики, считает Кульпина.

Фото: Медиасток.рф

Стоит ли отказываться от покупки вторички? Покупка вторичного жилья несет очень большие риски, но они есть и при приобретении новостройки. «Здесь, наверное, нужны просто комплексный подход и более серьезное отношение покупателей: обращение к юристам, проверка общения с продавцом. Понимание того, с какой целью продается, куда денежные средства планируют направить, требовать, чтобы человек выписался и выселился из квартиры до сделки», — посоветовала юрист. По ее словам, невозможно прекратить покупать вторичку. «Это невозможно исключить, здесь нужно обезопасить себя максимально, насколько это возможно», — добавила Кульпина. В заключение она добавила, что на уловку мошенников может попасться любой человек, не только пенсионер — никто от этого не застрахован.

Фото: Медиасток.рф

Инициативы депутатов Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил 360.ru, что направил в правительство и Генпрокуратуру обращения с просьбой проанализировать сложившуюся на рынке ситуацию с мошенниками. «В том числе относительно корректировки действующего законодательства, в том числе статью Гражданского кодекса, которую используют, отменяя решения. Складывается впечатление, что, приобретая жилье, можно остаться и без жилья, и без денег», — сказал депутат. Он также посоветовал проверять, не состоит ли продавец на учете в ПНД, и особое внимание уделять пенсионерам.

Может быть, проводить такие сделки для отдельной категории только через нотариуса, при этом по льготному бесплатному тарифу. Надо особое внимание уделять при регистрации. Если сделка альтернативная, то это одно. А если без единственного жилья может остаться гражданин, то здесь должен быть дополнительный контроль. Ярослав Нилов депутат ГД

Парламентарий напомнил, что принадлежащее ребенку жилье или его доля проходит процедуру согласования с органами опеки перед куплей-продажей. «Должна быть возможность проверить чистоту сделки, чтобы люди понимали, каким образом можно купить на законных основаниях, зарегистрировать право собственности и быть уверенным, что оно защищено законом», — подчеркнул Нилов. Сегодня определенную информацию нельзя проверить, так как речь идет о персональных данных. «Поэтому вопрос явно на поверхности открытый. Однозначного ответа у меня нет, но некоторые предложения я сформулировал, направил в правительство и жду ответа, в том числе в вопросе корректировки действующего законодательства», — заключил депутат.