Депутат Спиридонов рассказал, что в России готовятся запретить рекламу экстрасенсов в СМИ и интернете

Депутаты Госдумы готовятся принять законопроект, запрещающий рекламу в СМИ и интернете людых «магических» услуг. Об этом Life рассказал автор инициативы зампред Комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Он рассказал, что в качестве наказания предполагается административное наказание и штраф. Он будет грозить тем, кто разместил рекламу.

«Такая деятельность является мошеннической, а также губительно сказывается на психическом и физическом здоровье наших граждан», — отметил Спиридонов.

Он добавил, что при принятии закона должностным лицам будет грозить до 20 тысяч штрафа, а юридическим — до 500 тысяч рублей.

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