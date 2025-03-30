Сегодня 00:30 Собираем березовый сок и привлекаем удачу. Как правильно провести день Алексея Теплого Эзотерик Шмелев: в день Алексея Теплого 30 марта помогать нужно с осторожностью 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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По народному календарю весна окончательно войдет в свои права 30 марта на Алексея Теплого. В этот день на Руси собирали березовый сок, готовили пчелиные ульи к новому сезону и охотились на медведей. Как провести этот день с пользой и привлечь благополучие в дом — в материале 360.ru.

Преподобный Алексий, человек Божий Алексей Теплый совпал с днем почитания христианского святого, который жил в IV–V веках в Риме. Это один из первых православных подвижников. За добровольный отказ от мирской жизни он получил прозвище «человек Божий». Будущий святой родился в семье Евфимиана и Аглаиды, которые долго не могли зачать и вымаливали сына. С шести лет он одновременно со светским образованием увлекся изучением Священного писания, да так сильно, что стал подражать своим набожным родителям — строго постился, раздавал милостыню и втайне надевал власяницу.

Интересно Церковь почитает преподобного Алексия как образец смирения и веры. В день его памяти верующие молятся о терпении, укреплении духа и помощи в трудных жизненных ситуациях. Церковь почитает преподобного Алексия как образец смирения и веры. В день его памяти верующие молятся о терпении, укреплении духа и помощи в трудных жизненных ситуациях.

Юноша жил в благополучии и достатке, ни в чем не нуждался, его судьба была предопределена. Родители нашли сыну невесту, но в первую же ночь после свадьбы Алексий сбежал из дома и сел на корабль до Месопотамии. В городе Эдесе Алексий остался при церкви Пресвятой Богородицы. В течение 17 лет он много молился, питался только хлебом и водой, полученное на паперти подаяние отдавал другим нуждающимся, каждое воскресение причащался. Однажды пономарю церкви привиделась Матерь Божия, которая рассказала о подвизавшемся праведнике и приказала ввести его в церковь. Не желая славы, Алексий снова сбежал. Он сел на корабль до Киликии, но из-за бури сошел и вернулся в родной Рим.

Фото: РИА «Новости»

Родные не узнали изменившегося Алексия. Они приняли его за нищего, разрешили жить в помещении при входе в дом и кормиться с общего стола. Терпя издевательства слуг отца, слыша плач брошенной жены и много молясь он прожил еще 17 лет. Поняв, что скоро умрет, он описал на бумаге свою жизнь и скончался, держа ее в руках. Тело блаженного источало миро, которое исцеляло больных. Его перенесли в церковь святого Вонифатия. Алексей Теплый В народном календаре 30 марта считалось важным рубежом между зимой и весной. Эзотерик Сергей Шмелев рассказал 360.ru, что в этот день почиталась береза как символ мира и гармонии.

Наши предки всегда собирали березовый сок и готовили какие-либо отвары из сока березы. Считалось, что этим напитком, сделанным в день Алексия, можно излечить различные недуги и болезни. Сергей Шмелев Эзотерик

В такое время, по словам эзотерика, активизируется темная сторона. Бесы начнут искушать людей, провоцировать на агрессию и раздражение, отвлекать на какие-то бесполезные дела вместо молитв. Главной целью всякой бесовщины, по словам Шмелева, станут люди энергетически сильные, добрые, потому что злые силы питаются энергией. Такие люди будут в уязвимом положении.

Фото: РИА «Новости»

«Православного человека, который полностью не соблюдает заповеди, очень вероятно будут искушать, чтобы сломить его дух. Если систематически случаются неприятности в православные праздники, нужно сходить в храм, найти священника, рассказать ему это и пообщаться с ним, попросить его отчитать вас», — посоветовал эзотерик. Что нельзя делать 30 марта В деревнях существовали строгие правила в день Алексия Теплого. Запрещалось брать в долг, ругаться и сквернословить. Считалось, что в грязном доме поселится нечисть, поэтому в этот день выметали сор из избы, мыли полы, вытряхивали постели. Шмелев подчеркнул, что в 30 марта важно бережно отнестись к природе, особенно к деревьям. Кроме того, нельзя лить воду просто так.

Незнакомым людям нужно помощь оказывать, если потребуется, но с осторожностью, чтобы не отдать свое благополучие. К добру будет завершить какие-либо старые дела, тогда новое непременно порадует своими перспективами. Сергей Шмелев Эзотерик

Обычаи в день Алексея Теплого Крестьяне готовились к полевым работам, проверяли семена и инвентарь. В некоторых регионах, где позволял климат, вскапывали огород, сеяли морковь и редьку. Пасечники в этот день осматривали ульи, готовили их к новому сезону. Существовало поверье: если пчелы уже начали вылетать, то лето будет урожайным. Рыбаки чинили снасти, а охотники шли на медведей и лис, так как из-за теплого солнца они выходили из укрытий и становились легкой добычей.

Фото: РИА «Новости»

Наши предки много молились о смирении, здоровье близких. В память о святом Алексии подавали милостыню и помогали нуждающимся. Собирали березовые почки для бальзамов от простуды, ревматизма и ран. Полагалось как следует встретить весну. Люди выходили на улицу, чтобы «позвать тепло» — пели обрядовые песни, разводили костры и катали с гор горящие колеса, символизирующие солнце. Для того, чтобы год прошел в сытости, хозяйки пекли хлеб и пироги, но с соблюдением ограничений Великого поста. Для привлечения благополучия в дом проводили генеральную уборку. Народные приметы на 30 марта Как и в другие весенние праздники, 30 марта люди следили за природой. Она подавала знаки о будущем урожае. Если тепло — весна будет ранней и дружной;

Если снег тает быстро — год будет урожайным;

Гуси летят высоко — к большому разливу рек;

Зацвела мать-и-мачеха — к теплому апрелю;

Дождь в этот день — к грибному лету;

Скворцы притаились и не летают по небу — к ненастью;

Услышать гром — к теплому и плодородному году. Соблюдая традиции, приметы и запреты, наши предки старались привлечь удачу и благополучие. И сегодня этот день можно провести с пользой — в молитве, добрых делах и радостном ожидании тепла.