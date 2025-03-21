21 марта 2025 13:11 Как поминать бойцов СВО и пропавших без вести. Главные правила Родительской субботы 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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В 2025 году третья и последняя во время Великого поста Родительская суббота выпадет на 29 марта. В этот день принято поминать родных и близких. А как правильно почтить память павших бойцов специальной военной операции?

Как правильно поминать покойных в Родительскую субботу В Родительную субботу лучше всего отправиться в церковь, чтобы почтить память своих родных и близких, которые уже покинули этот мир. Оставьте записки и угощения для священника, а затем присоединитесь к другим прихожанам на службе. В некоторых регионах, в зависимости от погоды, уже можно посетить кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Это важная традиция, которой следует придерживаться, чтобы ваши предки были вам благодарны. На могиле можно заменить искусственные цветы, которые испортились, прополоть траву, протереть памятник или крест.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно поминать бойцов СВО в Родительскую субботу В Родительскую субботу Великого поста православные христиане вспоминают и молятся за упокой душ воинов, погибших в ходе специальной военной операции по традиционным правилам. В этот день можно посетить храм, кладбище или помолиться дома. Для того чтобы почтить память героев, можно прочитать молитву «Моление о упокоении православных воинов, за веру и Отечество на брани убиенных». Этот текст можно найти в Православном молитвослове. Есть и короткая молитва о почивших воинах: «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: воинов (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Не стоит вспоминать о неприятных моментах из жизни бойца. В этот день нужно молиться и зажигать свечи, искренне желая облегчения участи души погибшего. А также можно почтить память в кругу близких, устроив поминальный обед. Блюда для такого обеда можно освятить в церкви. Это могут быть кутья, блины, кисель, фрукты и сладости. Важно помнить, что во время Великого поста эти блюда должны быть приготовлены без использования продуктов животного происхождения. В церкви нельзя освящать продукты, которые запрещены в пост. Это касается всего, что связано с животными, а также горячительных напитков, кофе и фастфуда. Нужно ли поминать в Родительскую субботу воина СВО, пропавшего без вести В случае если ваш близкий, который отправился на специальную военную операцию, чтобы защищать Родину, числится пропавшим без вести, то в Родительскую субботу его нельзя поминать, пишет Life. Пока нет достоверных сведений о его смерти, для вас, священнослужителей и прихожан он считается живым. Не стоит подавать записки с просьбой о его упокоении. В данной ситуации лучше заказать обедню о живых.