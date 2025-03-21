Как поминать бойцов СВО и пропавших без вести. Главные правила Родительской субботы
В 2025 году третья и последняя во время Великого поста Родительская суббота выпадет на 29 марта. В этот день принято поминать родных и близких. А как правильно почтить память павших бойцов специальной военной операции?
Как правильно поминать покойных в Родительскую субботу
В Родительную субботу лучше всего отправиться в церковь, чтобы почтить память своих родных и близких, которые уже покинули этот мир. Оставьте записки и угощения для священника, а затем присоединитесь к другим прихожанам на службе.
В некоторых регионах, в зависимости от погоды, уже можно посетить кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Это важная традиция, которой следует придерживаться, чтобы ваши предки были вам благодарны. На могиле можно заменить искусственные цветы, которые испортились, прополоть траву, протереть памятник или крест.
Как правильно поминать бойцов СВО в Родительскую субботу
В Родительскую субботу Великого поста православные христиане вспоминают и молятся за упокой душ воинов, погибших в ходе специальной военной операции по традиционным правилам. В этот день можно посетить храм, кладбище или помолиться дома.
Для того чтобы почтить память героев, можно прочитать молитву «Моление о упокоении православных воинов, за веру и Отечество на брани убиенных». Этот текст можно найти в Православном молитвослове.
Есть и короткая молитва о почивших воинах:
«Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: воинов (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».
Не стоит вспоминать о неприятных моментах из жизни бойца. В этот день нужно молиться и зажигать свечи, искренне желая облегчения участи души погибшего. А также можно почтить память в кругу близких, устроив поминальный обед.
Блюда для такого обеда можно освятить в церкви. Это могут быть кутья, блины, кисель, фрукты и сладости. Важно помнить, что во время Великого поста эти блюда должны быть приготовлены без использования продуктов животного происхождения.
В церкви нельзя освящать продукты, которые запрещены в пост. Это касается всего, что связано с животными, а также горячительных напитков, кофе и фастфуда.
Нужно ли поминать в Родительскую субботу воина СВО, пропавшего без вести
В случае если ваш близкий, который отправился на специальную военную операцию, чтобы защищать Родину, числится пропавшим без вести, то в Родительскую субботу его нельзя поминать, пишет Life.
Пока нет достоверных сведений о его смерти, для вас, священнослужителей и прихожан он считается живым. Не стоит подавать записки с просьбой о его упокоении. В данной ситуации лучше заказать обедню о живых.