Как поминать бойцов СВО и пропавших без вести. Главные правила Родительской субботы

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

В 2025 году третья и последняя во время Великого поста Родительская суббота выпадет на 29 марта. В этот день принято поминать родных и близких. А как правильно почтить память павших бойцов специальной военной операции?

Как правильно поминать покойных в Родительскую субботу

В Родительную субботу лучше всего отправиться в церковь, чтобы почтить память своих родных и близких, которые уже покинули этот мир. Оставьте записки и угощения для священника, а затем присоединитесь к другим прихожанам на службе.

В некоторых регионах, в зависимости от погоды, уже можно посетить кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Это важная традиция, которой следует придерживаться, чтобы ваши предки были вам благодарны. На могиле можно заменить искусственные цветы, которые испортились, прополоть траву, протереть памятник или крест.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно поминать бойцов СВО в Родительскую субботу

В Родительскую субботу Великого поста православные христиане вспоминают и молятся за упокой душ воинов, погибших в ходе специальной военной операции по традиционным правилам. В этот день можно посетить храм, кладбище или помолиться дома.

Для того чтобы почтить память героев, можно прочитать молитву «Моление о упокоении православных воинов, за веру и Отечество на брани убиенных». Этот текст можно найти в Православном молитвослове.

Есть и короткая молитва о почивших воинах:

«Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: воинов (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Не стоит вспоминать о неприятных моментах из жизни бойца. В этот день нужно молиться и зажигать свечи, искренне желая облегчения участи души погибшего. А также можно почтить память в кругу близких, устроив поминальный обед.

Блюда для такого обеда можно освятить в церкви. Это могут быть кутья, блины, кисель, фрукты и сладости. Важно помнить, что во время Великого поста эти блюда должны быть приготовлены без использования продуктов животного происхождения.

В церкви нельзя освящать продукты, которые запрещены в пост. Это касается всего, что связано с животными, а также горячительных напитков, кофе и фастфуда.

Нужно ли поминать в Родительскую субботу воина СВО, пропавшего без вести

В случае если ваш близкий, который отправился на специальную военную операцию, чтобы защищать Родину, числится пропавшим без вести, то в Родительскую субботу его нельзя поминать, пишет Life.

Пока нет достоверных сведений о его смерти, для вас, священнослужителей и прихожан он считается живым. Не стоит подавать записки с просьбой о его упокоении. В данной ситуации лучше заказать обедню о живых.

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