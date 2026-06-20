20 июня 2026 01:22 Собаки на службе МЧС России. Как выбирают помощников для спасения тысяч жизней Кинолог Уражевский: кинологической службе МЧС РФ подходят почти все породы собак 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Кинологическая служба МЧС России сравнительно молодая, 20 июня ей исполнилось 30 лет. Чуткий нюх, слух и обоняние сделали из собак хороших помощников при спасении людей в самых экстремальных условиях. Как выбирают и готовят таких животных, какие породы подходят для службы и что становится с ними после выхода на пенсию — в материале 360.ru.

Создание кинологической службы МЧС России Формально служба появилась 20 июня 1996 года, когда вышел приказ о создании поисковой кинологической службы в отряде «Центроспас». Постепенно она приросла подразделениями в регионах. К 2023 году в поисковую кинологическую службу входили 198 аттестованных расчетов, большая часть из которых задействуется в поисково-спасательной работе, другие — в минно-розыскных операциях. Более 30 работали в горно-лавинной местности.

Фото: Пресс-служба МЧС

За три десятилетия собаки успели поучаствовать в тысячах операций в России и за ее пределами. Они привлекались к разминированию Косова, разбору завалов после землетрясения в Непале, при ликвидации техногенной катастрофы в Ливане, крушении самолетов и поиске потерявшихся в лесу в разных уголках страны. Служебные собаки в МЧС России Преимущество собак в том, что они могут работать в труднодоступных местах, объяснил 360.ru кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Особенно нюх собаки незаменим при поиске людей под завалами при землетрясениях, при всяких катастрофах. Владимир Уражевский Кинолог

Для поиска людей под завалами нужен очень большой опыт, внимание и профессионализм. Собаки спасают многие тысячи людей по всему миру. В некоторых случаях, когда нет дорог, их даже спускают с вертолета либо доставляют по воде на катере. «Во время разбора завалов внизу могут оставаться люди. <…> У собаки намного сильнее развито как обоняние, так и слух. Она может быть обучена во время минуты тишины указать, где находится человек», — рассказал кинолог.

Фото: Пресс-служба МЧС

Спасателям собаки в некоторой степени заменяют глаза, руки и уши. При работе на завалах они могут не знать, как устроено здание, а такие помощники по запаху выведут к нужному помещению. Служебные породы собак: кого берут в МЧС В МЧС могут работать практически любые породы, начиная от немецкой овчарки и лабрадора ретривера, сообщил Уражевский. Даже бигль, кокер-спаниель и гибриды некоторых пород подходят для службы, потому что все зависит от поставленной задачи.

Очень важно, чтобы у собак было максимальное количество назальных рецепторов, которые определяют, ну и конечно, чтобы была подготовленная к работе. В данном случае очень хорошо подходит тот же лабрадор ретривер, потому что специалист МЧС должен взять на руки, спуститься вместе с собакой, например. Или тот же кокер, который будет разыскивать потом. Владимир Уражевский Кинолог

Однако специальных питомников для разведения и выращивания собак, предназначенных для кинологической службы, нет. Существуют только центры подготовки собак-поводырей. Уражевский сообщил, что в МЧС России, как правило, у того или иного сотрудника есть своя собака, которую он готовит и с ней же работает. Подготовка собак в поисково-спасательной службе Тренировки с собаками проходят ежедневно. Учебные площадки имитируют реальные условия работы спасателей. На них воссозданы буреломы в лесу, сыпучие завалы, труднопроходимые препятствия, спрятаны взрывные устройства. МЧС России перед профессиональным праздником показало, как проходят такие занятия, на примере расчета Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Русский охотничий спаниель по кличке Чип под руководством спасателя Елены Лямцевой искал статистов, спрятавшихся под учебным завалом.

Фото: Пресс-служба МЧС

Кроме того, ежегодно кинологические расчеты проходят сертификационные испытания. Перед допуском к работам с собаками проводится специальный комплекс упражнений на проверку ловкости и выполнения команд кинолога. Как выбрать щенка для поисков «Собака должна быть обязательно социализированной. <…> Должна быть обязательно психика очень сильная, крепкая», — сказал специалист. Важно умение служебной собаки стойко переносить все тяготы. Уражевский заявил, что в месте ЧП может идти дождь и снег, бушевать ураган, гореть огонь — происходить все, что угодно, пес должен быть готовым ко всему.

Фото: Пресс-служба МЧС

«Надо отбирать правильно щенка. Есть опытные кинологи, они отбирают, чтобы собака реагировала на шум. Бросаются ключи — щенка, который убежит, не надо брать, а который заинтересуется и подойдет, значит, он будет в дальнейшем работать», — рассказал специалист. Социализацию тоже нужно проводить в детстве, в возрасте двух-трех месяцев. В подростковом периоде проводится еще один отсев. Кинологи опять выделяют собак, которые не боятся шума. Они приучаются к стартовому пистолету, который используется в спорте, так, чтобы не реагировать на выстрел.

«Очень важно здоровье собак. Они должны иметь здоровую шерсть», — сказал он. Рано или поздно собака уйдет на покой. Уражевский заявил, что в этом смысле хорошо, если она жила и служила с одним и тем же человеком. Так четвероногого спасателя ждет счастливая старость в родном доме.