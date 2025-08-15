Щенков лабрадора от суррогатной матери обучат на собак-проводников в Балашихе

Сотрудничество Лечебно-диагностического ветеринарного центра Московской ветеринарной академии и Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в Балашихе приносит новые достижения. В рамках этого проекта 5 июля на свет появились три щенка лабрадора-ретривера — девочка и два мальчика, рожденные суррогатной матерью с применением передовых биотехнологий.

Щенки были получены благодаря методу сверхбыстрого замораживания биологических клеток и тканей. Суррогатной мамой стала палевый лабрадор Элен, которая ранее была выведена из программы подготовки собак-проводников по состоянию здоровья. Ей подсадили замороженные эмбрионы, и три из них успешно прижились, что дало впечатляющий результат — 75% эффективности, высокий показатель для мировой ветеринарной практики.

Двое щенков уже прибыли в Российскую школу подготовки собак-проводников в Балашихе. После прохождения карантина они пополнят питомник, где сейчас воспитывается 31 щенок. Здесь малыши будут обучаться, чтобы в будущем стать верными помощниками для людей с нарушением зрения, помогая им уверенно ориентироваться в повседневной жизни.

Этот проект уже подарил миру Аки — первого в России щенка лабрадора-ретривера, рожденного с помощью технологии эмбриотрансфера от суррогатной матери. Аки успешно прошла обучение в Школе собак-проводников в Балашихе и теперь сопровождает жительницу Вологодской области, став для нее незаменимой поддержкой.

Сотрудничество ветеринарного центра и школы в Балашихе открывает новые горизонты в подготовке собак-проводников, сочетая науку, заботу о животных и стремление улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями. Этот проект — яркий пример того, как технологии и доброе сердце могут менять мир к лучшему.