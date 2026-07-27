27 июля 2026 20:42 Смертельный градус. Почему алкоголь и отдых на воде несовместимы и как спасти тонущего Кардиолог Кондрахин: при отдыхе на воде нужно отказаться от алкоголя Фото: Shatokhina Natalia / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Лето — долгожданная пора отпусков, шашлыков и пляжного отдыха. Однако для спасателей и врачей это время напряженной работы, ведь зачастую в летний период резко возрастает количество несчастных случаев на воде. Купание в необорудованных местах и в состоянии опьянения нередко приводит к гибели людей. Почему даже маленькая доза алкоголя может привести к печальным последствиям и как помочь тонущему, разбирался 360.ru.

Почему нельзя купаться пьяным «Пьяному море по колено» — эта поговорка становится смертельно опасной реальностью, когда жара и спиртное притупляют инстинкт самосохранения. Медики единодушны: ни о какой безопасной дозе спиртного перед купанием не может быть и речи. «Алкоголь и вода несовместимы от слов „совсем“. Сам по себе алкоголь работает таким образом, что стимулирует на подвиги. А в воде подвигов нет, поскольку легко неправильно рассчитать меру и переоценить собственные силы. Не зря говорят „пьяному морю по колено“. Сколько бы ни было выпито, это может привести к печальным последствиям», — предупредил в беседе с 360.ru кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, самое безобидное, что может случиться с самочувствием в состоянии опьянения, — это головокружение. И уже оно способно обернуться неприятностями, если речь идет об отдыхе на водоеме.

Фото: РИА «Новости»

Опасность усугубляется резким перепадом температур. Разгоряченный на солнце и подогретый алкоголем организм мгновенно меняет состояние при погружении в прохладную воду. Перепад температур может спровоцировать спазм сосудов, судороги или потерю сознания. Человек, который еще минуту назад чувствовал себя прекрасно, рискует мгновенно уйти под воду. Только официальные пляжи: почему это важно Казалось бы, что может быть лучше, чем искупаться в живописном лесном озере в жаркий день. Однако, по словам профессионалов, именно дикие пляжи становятся местом большинства несчастных случаев. В отличие от оборудованных зон отдыха, там никто не проверяет дно на наличие коряг и опасных предметов, не следит за глубиной и течением. Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с 360.ru подчеркнул: купаться в неустановленных местах запрещено, и это ключевое правило, о котором необходимо помнить.

В Московской области есть оборудованные места, и их довольно много. Все они прошли специальную проверку, получили разрешение на эксплуатацию. Пляж осмотрен, дно обследовано водолазами. Зона купания отмечена буйками. На пляже есть лежаки, зонтики, вышка спасателя, снаряжение. И в случае нестандартной ситуации, если человек отдыхает на таком пляже, спасатели могут оказать помощь. Сергей Щетинин

Если же вы стали свидетелем происшествия на диком пляже, геройствовать стоит, только будучи абсолютно уверенным в своих силах. Также необходимо немедленно сообщить о случившемся по номеру 112. «У спасения тонущих — довольно сложная специфика. Самому это стоит делать, если вы являетесь очень хорошим пловцом, обладаете соответствующим опытом и, возможно, обучались оказанию помощи», — указал Щетинин.

Фото: РИА «Новости»

Правила оказания первой помощи на воде И все-таки навыки оказания первой помощи могут спасти чью-то жизнь. Счет в таких ситуациях идет на секунды, и не всегда профессионалы могут оказаться рядом в кратчайшие сроки. При этом эксперты сходятся во мнении: понимать, что нужно делать, только в теории — недостаточно. Без практики в стрессовой ситуации запросто можно растеряться. «Теория — это одно, практика — другое. Каждому не помешает найти хотя бы какие-то курсы, которые есть в интернете, и попробовать отрабатывать алгоритм действий на манекене. Раз в три года спасатели проходят переаттестацию и отрабатывают действия. Это довольно сложное мероприятие», — предупредил Щетинин. Несмотря на сложность процесса, базовый алгоритм действий должен знать каждый. Первое, что нужно делать, если вы вытащили пострадавшего из воды, — проверить его дыхание.

Если дыхания нет, нужно незамедлительно приступать к сердечно-легочной реанимации. Это 30 качаний грудной клетки, два вдоха. Пока один качает, остальные вызывают скорую помощь. Андрей Кондрахин

Реанимацию следует проводить до приезда скорой помощи или до появления самостоятельного дыхания. Медик подчеркнул: даже если пострадавший просто нахлебался и быстро пришел в себя, все равно нужно поехать в больницу. «Могут возникнуть отсроченные проблемы, в том числе пневмония», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Кто чаще всего тонет Парадокс в том, что чаще всего тонут те, кто полностью уверен в своих силах. Львиную долю печальной статистики составляют крепкие мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, позволяющие себе выпить на отдыхе.

Мы с вами всегда думаем, что несчастный случай произойдет с кем угодно, но не со мной. Однако никто ни от чего не застрахован, к сожалению. Сергей Щетинин