Спасатели провели инструктаж по безопасности на воде в Шатуре

В среду, 22 июля, специалисты противопожарно-спасательной службы провели профилактическую беседу с гражданами на озере Святое в муниципальном округе Шатура. Они напомнили любителям активного отдыха о правилах безопасного поведения на воде.

Старший смены Руслан Кулаев рассказал, что в летний период прогулки на гребных лодках становятся популярными, но нарушения мер безопасности часто приводят к несчастным случаям. Спасатели посоветовали проверять исправность лодок и весел перед прогулкой, а также всегда надевать спасательные жилеты.

Специалисты предупредили, что нельзя перегружать плавсредство, переходить в нем с места на место, сидеть на бортах и стоять на сидениях. Также они порекомендовали избегать катания рядом с плотинами и пересечения курса других судов.

Спасатели объяснили, как правильно действовать, если кто-то упал за борт. В первую очередь следует бросить человеку спасательный круг или другой плавучий предмет. Если круга нет, можно вынуть весло из уключины и протянуть товарищу, а затем плавно подтянуть его к лодке.

Работники подразделения уточнили, что лучше отказаться от лодочного путешествия в грозу, туман и темное время суток, а также не употреблять алкоголь до и во время плавания.