Спасатели раскрыли опасность алкоголя во время купания

МЧС: алкоголь снижает реакцию и чувство опасности у пловцов

Алкоголь перед купанием снижает реакцию человека и чувство опасности. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

Кроме того, при опьянении увеличивается риск переохлаждения организма и возникновения судорог.

Спасатели напомнили, что купаться можно только на оборудованных пляжах. Там организовано дежурство спасателей и регулярно проверяют дно водоема.

Также в ведомстве посоветовали избегать диких пляжей с быстрым течением, водоворотами и илистым дном. В случае происшествия необходимо звонить по телефонам «112» или «101».

Ранее ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института Пирогова Анатолий Тян предупредил о рисках, связанных с купанием в жару.