Смерть в подарок. Почему 8 Марта стало апокалипсисом для котов

Ветеринарные клиники в городах России оказались переполнены заболевшими котами после 8 Марта. Многим питомцам потребовалась помощь специалистов из-за самого популярного подарка на этот праздник. Подробности — в материале 360.ru.

По информации Telegram-канала Shot, большинство котов, пострадавших в главный женский весенний праздник, отравились цветами из подаренных их хозяйкам букетов. Любимые россиянками тюльпаны часто проходят обработку химикатами для продления свежего и привлекательного вида. Для организма животного препараты бывают весьма опасны.

Токсичные вещества способны спровоцировать серьезные проблемы с почками и мочевыводящими путями, а также расстройство пищеварительной системы. По словам ветеринаров, у отравившихся питомцев может открыться рвота.

Опасность для здоровья питомца несут не только букеты из флористических магазинов, но и комнатные растения. Одна из интернет-пользовательниц рассказала, что ее кот угодил в клинику, после того как пожевал маранту, хотя она считается безопасной для животных.