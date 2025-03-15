Смерть в подарок. Почему 8 Марта стало апокалипсисом для котов
Ветеринарные клиники в городах России оказались переполнены заболевшими котами после 8 Марта. Многим питомцам потребовалась помощь специалистов из-за самого популярного подарка на этот праздник. Подробности — в материале 360.ru.
По информации Telegram-канала Shot, большинство котов, пострадавших в главный женский весенний праздник, отравились цветами из подаренных их хозяйкам букетов. Любимые россиянками тюльпаны часто проходят обработку химикатами для продления свежего и привлекательного вида. Для организма животного препараты бывают весьма опасны.
Токсичные вещества способны спровоцировать серьезные проблемы с почками и мочевыводящими путями, а также расстройство пищеварительной системы. По словам ветеринаров, у отравившихся питомцев может открыться рвота.
Опасность для здоровья питомца несут не только букеты из флористических магазинов, но и комнатные растения. Одна из интернет-пользовательниц рассказала, что ее кот угодил в клинику, после того как пожевал маранту, хотя она считается безопасной для животных.
Ветеринары призвали приглядывать за питомцами и не позволять им есть цветы. Не помешает и применение успокоительных препаратов, поскольку шумные праздники часто становятся стрессом для котов.
«Праздничная суета и посиделки оказывают психологическое воздействие на животных, из-за чего у них начинается идиопатический цистит. В некоторых случаях приходится даже давать успокоительное после праздника», — рассказал Shot ветеринарный врач Михаил Шеляков.
Если питомец все-таки заболел, заниматься самолечением не стоит. Это может быть не только вредно для самого животного, но и повлечь за собой ответственность для его владельца. С 1 марта в России начал действовать контроль за оборотом лекарственных ветеринарных препаратов.
Главным нововведением стало обязательное наличие рецептов, без которых нельзя приобрести антибиотики, антимикробные средства, гормональные и другие лекарства. Кроме того, препараты, предназначенные для одного вида животных, теперь категорически нельзя использовать для других видов.