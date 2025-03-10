10 марта 2025 16:38 Забота о питомцах станет роскошью? Все о новом порядке выдачи лекарств для собак и кошек 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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Забота о домашних животных подорожала с 1 марта 2025 года. Министерство сельского хозяйства России ввело новый порядок выдачи ветеринарных препаратов — лечить питомцев теперь можно только по рецепту, а значит, без посещения ветеринарного врача точно не обойтись.

Какие ветеринарные препараты теперь отпускаются по рецепту Согласно приказу Минсельхоза № 776, с 1 марта в России начал действовать контроль за оборотом лекарственных ветеринарных препаратов. Главным новшеством стало обязательное наличие рецептов. Без них нельзя будет приобретать антибиотики, антимикробные средства, гормональные лекарства, а также препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества.

Электронные бланки будут оформляться через специальную систему Россельхознадзора «Гален». Чтобы получить необходимые препараты, владельцу домашнего животного нужно обратиться к ветеринарному врачу, который поставит диагноз питомцу и выпишет рецепт, а также внесет в базу сведения о дозировке и длительности лечения. Сотрудники аптеки смогут проверить достоверность информации также через «Гален».

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Зачем нужен контроль за оборотом лекарств для животных По словам заместителя начальника Управления ветеринарного надзора Анны Бабушкиной, рецептурный отпуск препаратов стал вынужденной, но необходимой мерой для обеспечения безопасности и самих животных, и населения, уточнил pg21.ru. Если ветеринарные лекарства используются нерационально, это ускоряет развитие устойчивости бактерий к антибиотикам и повышает риски распространения опасных инфекций. Правила рецептурного отпуска ветеринарных препаратов

Правила будут довольно строгими. Один рецепт станут выписывать только на один препарат, то есть на каждое из лекарств потребуется оформить отдельный электронный бланк.

Фото: РИА «Новости»

Препараты, предназначенные для определенного вида животных, категорически нельзя использовать для других видов. Нарушителей ждет административная ответственность. Еще более серьезные последствия предусмотрены за продажу рецептурных ветеринарных препаратов без соответствующего рецепта. Штраф для юридических лиц составит до 200 тысяч рублей. Как подготовиться к нововведениям с ветпрепаратами

Если ваш питомец регулярно нуждается в препаратах, которые относятся к рецептурным, необходимо заранее запланировать визит к ветеринару.

Фото: РИА «Новости»

Во время приема стоит убедиться, что врач оформил все необходимые бланки через систему «Гален». Специалисты призвали не заниматься самостоятельным лечением домашних животных. Ранее в Подмосковье вступил в силу закон об обязательной регистрации собак. Зарегистрировать животное необходимо в течение двух недель после достижения им трехмесячного возраста.