Путин с зарубежными коллегами прибыл на парад Победы на Красную площадь

Президент России Владимир Путин вместе с зарубежными коллегами прибыл на парад Победы на Красную площадь. На нем традиционно продемонстрируют в том числе новинки отечественного ВПК. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

На празднование 80-летия Великой Победы приехали в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Принимают участие в торжественных мероприятиях президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров и многие другие.