Вучич рассказал, что дал слово Путину прибыть на 9 Мая в Москву

Вучич: я дал слово президенту Путину, что буду в Москве 9 Мая

Лидер Сербии Александр Вучич рассказал, что дал слово президенту России Владимиру Путину прибыть в Москву на 9 Мая и, несмотря на все внешние трудности, сдержал это обещание. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным политик подчеркнул, что гордится ролью сербского народа в Победе над фашистской Германией.

«Я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что сказал. <…> У нас есть большая задача — сохранить память о Победе в Великой Отечественной», — указал Вучич.

Отдельно президент Сербии поблагодарил за теплый прием и гостеприимство.

Добираться до России Вучичу было действительно непросто: Литва и Латвия закрывали воздушное пространство для его самолета. На эти действия стран ЕС резко отреагировал глава МИД России Сергей Лавров. Министр назвал это настоящим позором.

Накануне сербский лидер не исключил, что в самое ближайшее время на его визит в Москву последует непростая реакция: министры иностранных дел стран Евросоюза собрались на неформальную встречу в Варшаве.

Тут же он предупредил, что если кому-то и придется ответить за поездку в столицу России, то лично ему, а не всей Сербии.