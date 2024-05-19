День жен-мироносиц 2024: что за праздник, когда отмечают, история и традиции | 360°

Общество 19 мая 2024, 16:31 Скромность, простота и трудолюбие. Кто такие жены-мироносицы Священник Савченко: жены-мироносицы символизируют скромность и целомудрие РИА «Новости»

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В 2024 году православная церковь отмечает День жен-мироносиц 19 мая. Этот праздник посвящен всем христианским женщинам. Его установили в память об ученицах Иисуса Христа, которые стали первыми свидетельницами Воскресения Господня. Суть и история праздника — в материале 360.ru.

День жен-мироносиц — что это за праздник

Праздник жен-мироносиц относится к переходящим церковным торжествам. Его отмечают через две недели после Пасхи, рассказал 360.ru священник Русской православной церкви Николай Савченко.

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По его словам, женами-мироносицами называли женщин, которые при жизни Иисуса Христа уверовали в него и решили посвятить себя служению Спасителю. Они готовили для него и апостолов простые обеды.

«Тут очень важно подчеркнуть, что Христос был очень скромным, и, можно сказать, неприхотливым. То есть он не требовал никакого там служения. Женщины не ходили за ним во время проповедей, а большая часть земного служения Христа Спасителя — это были проповеди, когда он с апостолами ходил, проповедовал, исцелял», — рассказал священнослужитель.

РИА «Новости»

Жены-мироносицы — Мария Магдалина, Марфа, Мария, Сусанна — сестры Лазаря, воскрешенного Иисусом на четвертый день после смерти. Богословы предполагают, что женщин было больше.

«Вот они считаются женами-мироносицами и олицетворяют собой скромность, простоту, трудолюбие, и еще целомудрие — тоже очень важно. Когда Христос воскрес, то Мария Магдалина увидела Христа, бросилась к нему и припала к его ногам. А Господь сказал: „Не прикасайся ко мне“. Мы видим здесь такое целомудренное поведение, совершенно разнящееся с тем, что у нас есть сейчас, когда какое-то достаточно легкое и слишком простое взаимоотношение полов происходит», — отметил Савченко.

В связи с этим православные христиане считают, что отношение к женщине в первую очередь должно быть целомудренным.

«Для нас идеал женщины — это целомудренная, простая, трудолюбивая женщина. <…> Мы стараемся как-то этот идеал взращивать», — подчеркнул священник.

РИА «Новости»

День жен-мироносиц и 8 Марта

Праздник жен-мироносиц — это православный женский день. Его больше приемлют в христианской среде, нежели 8 Марта.

«Все понятно, что у женщин должны быть свои права, они должны быть защищены. Все правильно, и мы, христиане, с этим не спорим. Так сказать, идеал женщин для нас, конечно, не те основательницы женского движения, как Роза Люксембург и Клара Цеткин, а для нас это жены-мироносицы», — добавил Савченко.

Он напомнил, что праздник жен-мироносиц — это исторический женский день, который праздновали еще до революции.

РИА «Новости»

Что можно и нельзя делать в День жен-мироносиц

В этот день следует уделять внимание женщинам и дарить им подарки. Но все эти знаки не должны подчеркивать страсть.

«Наоборот, подчеркивать какую-то скромность, простоту. Поэтому в этот день как раз не следует делать ничего, чтобы могло разжигать наши страсти в отношении с женщинами. <…> Поздравлять в таком духе скромности, простоты, трудолюбия и собственной непритязательности», — объяснил Савченко.

В заключение он добавил, что аналогичный праздник с подобными традициями есть в западной церкви, но католики отмечают его в другой день.

РИА «Новости»

Традиции праздника

Издревле после торжественных богослужений было принято поздравлять мам, бабушек, дочерей, сестер и других женщин. Считалось, что в этот день все они — именинницы. Мужчины дарили близким букеты весенних цветов и говорили им теплые слова. Некоторые верующие до сих пор соблюдают эти традиции.

На Руси День жен-мироносиц называли бабьей неделей, или бабьей вотчиной. Праздник отмечали только женщины. Мужчин не допускали к приготовлениям даже в качестве помощников. Перед празднованием со всех домов собирали продукты для застолья и приносили их туда, где планировалось торжество.

Во время посиделок молодые девушки выбирали себе куму — подругу, которая станет крестной мамой будущего ребенка.

Клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский напомнил, что в День жен-мироносиц церковь вспоминает подвиг любви, преданности и веры, подчеркивая особую роль женщин в семье и обществе.