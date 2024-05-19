Священник в День жен-мироносиц напомнил об особой роли женщин | 360°

Общество 19 мая 2024, 02:53 Священник в День жен-мироносиц напомнил об особой роли женщин Протоиерей Первозванский: в День жен-мироносиц вспоминают особую роль женщин Freepik

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В День жен-мироносиц церковь вспоминает подвиг любви, веры и преданности, подчеркивая особую роль женщин в семье и обществе. О религиозном празднике РИА «Новости» рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

«Второе воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию святых жен-мироносиц — тех женщин, которые первые пришли к гробу, в котором лежало тело Иисуса Христа», — пояснил священник.

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Этот день церковь отмечает как праздник всех женщин-христианок. Протоиерей напомнил об особой роли женщин в обществе и семье.

В первое после Пасхи воскресенье отмечают Красную горку. Праздник имеет языческое происхождение, однако Церковь признает его. В 2024 году Антипасху отмечали 12 мая.