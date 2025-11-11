Сила в единстве. Чему посвящен 2026-й в России и какие тематические годы уже были

На одном из заседаний в Кремле президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Что это означает и какие темы уже были — в материале 360.ru.

Год единства народов России

Тематика следующего года впервые прозвучала на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям 5 ноября. Накануне прошел праздник Дня народного единства. Дата связана с переломными событиями начала XVII века, когда завершилась Смута.

В 1598 году скончался последний из Рюриковичей — царь Федор Иванович, который не оставил наследников. Началась борьба за власть со множеством самозванцев и вмешательством иностранных сил. К тому моменту народ устал от опричнины, последствий Ливонской войны, экономического кризиса и голода.

В 1610-м бояре не нашли ничего лучше, чем пригласить на российский престол польского королевича Владислава. После этого последовали два восстания, одно из которых подавили.

Второе под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского оказалось удачным: в 1612 году русские люди организовались в ополчение и изгнали из Кремля польских оккупантов. В 1613-м на престол сел первый из династии Романовых — царь Михаил.

На заседании Путин напомнил, что сегодня без русских людей не может быть самой России. Однако для страны ценны все народы, входящие в ее состав.

«Для нас также важны и необходимы культура, обычаи, языки каждого народа нашей огромной страны. Такое многообразие, забота о его сохранении — это основа основ национальной политики России», — заявил глава государства.

Сегодня в России проживают 194 народа.

На заседании говорится, что в текущем году завершится Стратегия государственной национальной политики до 2025 года. На смену документу придет другой, его проект уже разработали.

Планируется, что он будет действовать до 2036 года.

Какие тематические годы уже объявляли в России

Традиция ежегодно назначать тему года по указу президента началась в 2007-м, когда период посвятили русскому языку. Далее присваивали следующие темы:

Нынешний, 2025-й, год посвящен защитникам Отечества и борьбе с нацизмом.

