Сила в единстве. Чему посвящен 2026-й в России и какие тематические годы уже были

На одном из заседаний в Кремле президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Что это означает и какие темы уже были — в материале 360.ru.

Год единства народов России

Тематика следующего года впервые прозвучала на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям 5 ноября. Накануне прошел праздник Дня народного единства. Дата связана с переломными событиями начала XVII века, когда завершилась Смута.

В 1598 году скончался последний из Рюриковичей — царь Федор Иванович, который не оставил наследников. Началась борьба за власть со множеством самозванцев и вмешательством иностранных сил. К тому моменту народ устал от опричнины, последствий Ливонской войны, экономического кризиса и голода.

В 1610-м бояре не нашли ничего лучше, чем пригласить на российский престол польского королевича Владислава. После этого последовали два восстания, одно из которых подавили.

Второе под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского оказалось удачным: в 1612 году русские люди организовались в ополчение и изгнали из Кремля польских оккупантов. В 1613-м на престол сел первый из династии Романовых — царь Михаил.