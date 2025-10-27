Сегодня 12:49 «Не пожалеем животов». Как появился День народного единства Стало известно, как россияне будут отдыхать по случаю Дня народного единства 0 0 0 Фото: Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве / Медиасток.рф Общество

Праздники

Кремль

История

Красная площадь

Москва

День народного единства

День народного единства — государственный праздник, который отмечают ежегодно 4 ноября. В нашей стране это выходной. Как он возник и как граждане будут отдыхать в 2025 году — в материале 360.ru.

История и становление Дня народного единства Праздник берет свои истоки в начале XVII века, когда завершился династический кризис из-за пресечения рода Рюриковичей. Период назвали Смутным временем. Оно началось в 1598 году, когда скончался последний из Рюриковичей — царь Федор Иванович. Правитель не оставил наследников, из-за чего началась борьба за власть. В это время появилось много самозванцев, которые называли себя его потомками. Из-за усиления крепостного права, опричнины и Ливонской войны в годы правления Ивана Грозного в стране начался экономический кризис и, как следствие, поднялось недовольство среди крестьян. Ситуацию усугубили климатические аномалии, которые стали причиной неурожаев и привели к голоду в 1601–1603 годах. В 1610-м Семибоярщина во главе с Федором Мстиславским пустила в Московское государство поляков. Планировалось, что на русский престол сядет католический королевич Владислав.

Фото: Икона Казанской Божией Матери в Успенском соборе Московского Кремля / РИА «Новости»

Тогда же православный патриарх Гермоген призвал русский народ восстать против него и поляков. Он назвал их захватчиками, а Московское княжество — домом Пресвятой Богородицы. Первым на призыв откликнулся рязанец Прокопий Ляпунов. Однако ему не удалось приостановить польско-литовскую оккупацию Москвы из-за внутренних споров в войске. В 1611 году восстание потерпело поражение. Второй попыткой стал призыв к воссоединению нижегородского земского старосты Кузьмы Минина.

Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов — дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело. Кузьма Минин

Это возымело эффект. Люди начали организовываться в ополчение и собирать деньги на восстание. Сначала добровольно, затем — принудительно. Сам Минин отдал все сбережения и драгоценности на нужды войска. На пост воеводы избрали 30-летнего новгородского князя Дмитрия Пожарского. Смотрителем казны — Кузьму Минина.

Фото: Russian Look/Кузьма Минин обращается к князю Дмитрию Пожарскому с просьбой о защите Отечества / www.globallookpress.com

В ополчении насчитывалось более 10 тысяч военных, три тысячи казаков, тысяча стрельцов и еще несколько тысяч крестьян. На штурм взяли икону Казанской Божией Матери, которую отыскали в Казани на пепелище и считали чудотворной. Им удалось взять Китай-город 22 октября 1612 года (1 ноября по новому стилю). Поляков окончательно изгнали из Кремля спустя три дня — 25 октября (4 ноября по новому стилю). В 1613-м созвали Земский собор, на котором правителем избрали Михаила Романова — сына митрополита Филарета, двоюродного брата Ивана Грозного. Он стал первым царем из династии Романовых. Этот период считают окончанием Смутного времени. Предшественником Дня народного единства был другой праздник — День Казанской иконы Божией Матери, который установил царь Алексей Михайлович (1645–1676 годы правления). Икону считали символом воссоединения и ополчения 1612-го.

Интересно В ее честь в 1630-х годах на Красной площади построили Казанский собор. В 1936 году здание снесли, но в 90-х храм восстановили. В ее честь в 1630-х годах на Красной площади построили Казанский собор. В 1936 году здание снесли, но в 90-х храм восстановили.

Праздник отмечали вплоть до 1917 года. В советское время 7 и 8 ноября существовал День Великой Октябрьской социалистической революции, но события друг с другом не связаны — масштабные демонстрации стали некоей заменой православного торжества. В 1995-м 7 ноября отметили День освобождения Москвы, но его не связывали с Днем революции. В 1996 году 7 ноября отметили День согласия и примирения и праздновали его еще восемь лет.

Фото: РИА «Новости»

День народного единства впервые появился в 2005 году. Его официально считают нерабочим. Выходные по случаю Дня народного единства в 2025 году: как отдыхаем В 2025 году выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на вторник, 3 ноября. Таким образом, россияне будут работать с 27 октября по 1 ноября, то есть шесть дней подряд с сокращенным днем в субботу. Затем последуют три выходных — 2, 3 и 4 ноября, с воскресенья по вторник включительно.