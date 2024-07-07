08 июля 2024 01:37 👙 Штрафы за купальник. Можно ли оголяться в городе? Депутат ГД Милонов призвал ввести городской дресс-код при жаре 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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Виталий Милонов

Москва

В Сети все чаще стали появляться ролики с обнаженными людьми на улицах российских городов. Жара заставляет людей терять не только одежду, но и здравый смысл. Повлиять на них довольно сложно, так как в большинстве случаев полуголый вид не нарушает нормы общественного порядка. Но прогулки без одежды могут привести и к уголовной ответственности.

В конце июня в Краснодаре заметили полуголых девушек, катающихся на электросамокате — об этом написал Telegram-канал «ЧП Краснодар». В Москве мужчина в одних трусах, которые он легким движением руки превратил в стринги, загорал на детской площадке. Когда местная жительница сделала ему замечание о неудачном выборе места и внешнего вида, он набросился на нее с кулаками.

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Накануне в Биробиджане заметили разгуливающего в центре города мужчину в трусах и шлепках, сообщило РИА Биробиджан. А в Тюмени женщина с голой грудью сначала лежала на дороге, потом вскочила и попыталась остановить машину. Об этом написало издание Ura.ru. Штраф за оголение Как рассказал 360.ru адвокат Сергей Горшков, появляться в купальниках или коротких топах в городе не запрещено.

Если мы говорим о том, что все интимные места хоть как-то чем-то прикрыты, не видно ни половых органов, ни груди у женщин, то это формально не будет нарушением общественного порядка. Сергей Горшков Адвокат Правового центра «Человек и закон»

Если же видно что-то лишнее, то человека можно привлечь к административной ответственности. По словам юриста, штраф составит около 5000 рублей. Адвокат добавил, что обнажение обычно идет в компании с другими нарушениями — редко трезвый и адекватный человек ведет себя таким образом. В этом случае нарушителя могут доставить в отдел и задержать до трех часов для составления протокола.

За раздевание — в тюрьму Но раздевание может довести и до тюрьмы. Намеренная демонстрация половых органов в условиях, когда их могут увидеть дети, грозит уголовной ответственностью.

Фото: РИА «Новости»

Такие действия можно квалифицировать как часть вторая статьи 242 Уголовного кодекса «Демонстрация порнографических материалов или предметов несовершеннолетним». Она предусматривает наказание сроком от двух до пяти лет лишения свободы. Общественный контроль Во многих случаях попытки оголиться на людях сразу же пресекают. Например, в июне туристку в коротких шортах не пустили в магазин во Владикавказе. Продавщицы громко стыдили посетительницу и назвали ее «голожопым гостем». В результате женщина вынужденно ретировалась. «В Дагестане вас просто не будут обслуживать в кафе, если вы пришли туда в короткой юбке. Такое же можно ввести в Москве: просто людей в неподобающем виде не пускать в общественный транспорт, в метро, там же есть охрана», — предложил Горшков. Адвокат напомнил, что откровенный внешний вид может привести к конфликтам и даже дракам с людьми, которым он не понравится. А для того, чтобы загорать, в Москве есть пляжи. Даже нудистские.

Фото: РИА «Новости»

Штраф как прививка культуры Депутат Госдумы, замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что появление в пляжном виде в городе — это неуважение к его жителям.

Это неуважение к людям, это совершеннейшее несоблюдение тех приличий и культурных норм, которые действуют у нас в стране применительно к мегаполису. Виталий Милонов Депутат Госдумы

Милонов предположил, что людям, которые прилюдно обнажаются, просто нет дела до мнения окружающих, поэтому исправить их можно только штрафами. «Сложно, наверное, сформулировать четкие границы, определяющие дозволенность. Но я думаю, если мы так определим, что нахождение в пляжном виде (без верхней части одежды для мужчин или в купальниках для женщин или в плавках для мужчин) не допускается в мегаполисе, все прекрасно поймут. Их пару раз оштрафуют, замечание сделают хотя бы, они уже будут поступать по-другому. Они хороший тон не понимают, потому что сами на хорошем языке не разговаривают», — заявил Милонов. По его словам, необходимо ввести городской дресс-код. Сейчас дела обстоят очень плачевно, так как нередко можно увидеть на улицах полуголых взрослых и идущих рядом с ними детей. «Да, вам жарко, но, во-первых, снятая футболка не делает ваше нахождение на солнце легче. Это иллюзия. Наоборот, вы обгораете, а во-вторых, опять же есть некие нормы приличия», — подчеркнул депутат. Он заключил, что все дело в невоспитанности, с которой нужно бороться.