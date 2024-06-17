Туристку в шортах обозвали «голожопым гостем» и изгнали из ТЦ в Осетии

Продавщицы не пустили туристку в коротких шортах в магазин во Владикавказе

Девушку в коротких шортах не пустили в магазин во Владикавказе. Путь посетительнице преградили продавщицы, начавшие громки стыдить ее за подобный внешний вид. Видео конфликта опубликовал местный Telegram-канал «Новости Осетии».

Ссора разгорелась в одном из городских ТЦ. На кадрах видно, как в магазин пытается войти девушка с распущенными волосами, ярко накрашенная и в очень коротких шортах. Последний фактор и вызвал бурное негодование сотрудниц.

«А куда? Иди туда, откуда вышла? Стыдно, ты посмотри, как ты ходишь!» — кричала одна из продавщиц.

В ответ туристка заявила, что она вообще-то гость. На что ей безапелляционно заявили, что это не так, девушка никакой не гость.

«Какой ты гость?! Голожопый гость», — продолжили возмущаться местные женщины.

Одна из очевидцев происходящего быстро подключилась к конфликту и начала тыкать в девушку длинным предметом, похожим на кусок плинтуса.

Девушке в шортах ничего не оставалось, как ретироваться. Под крики продавщиц она удалилась вместе с двумя своими спутницами — на них сотрудницы магазина кричали меньше, несмотря на достаточно открытые наряды.