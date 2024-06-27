Полицейские задержали москвича, загоравшего в трусах на детской площадке

Правоохранители задержали жителя столицы, который загорал в нижнем белье на детской площадке и напал на женщину. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Задержанным оказался 39-летний мужчина, вместе с ним задержали его друга. Их доставили в территориальный отдел полиции и составили протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, запрошены документы из медицинского учреждения для назначения судебно-медицинской экспертизы», — указали в полиции.

Во время допроса мужчина рассказал детали конфликта. Он признался, что был не прав, а после извинился.

Информация о конфликте разлетелась в Сети накануне. Как рассказала 360.ru потерпевшая, мужчина загорал на детской площадке в одних трусах. Она сделала ему замечание, после чего он встал и, по словам женщины, стал бить ее.