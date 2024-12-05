Шампанское в минус. Запрет на б/а напитки только подстегнет интерес детей?
Депутат Хамзаев одобрил инициативу о запрете детского шампанского
Ограничившие продажу алкоголя двумя часами в день власти Вологодской области не стали останавливаться и решили запретить торговлю детским шампанским и безалкогольным пивом. С такой инициативой выступил спикер Заксобрания региона Сергей Жестянников. А уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Смирнова призвала и вовсе закрыть все производства.
Инициативу властей Вологодской области частично одобрил член комитета Госдумы и по безопасности и противодействию коррупции и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Детское шампанское — взрослые представления
В комментарии 360.ru он пояснил, что детское шампанское формирует у детей мнение, что алкоголь — это нормально.
«Это программирование ребенка на то, что алкоголь — это что-то хорошее. Поэтому я считаю, что его надо запрещать на законодательном уровне», — заявил депутат.
Хамзаев пояснил, что детское шампанское разливают в такие же бутылки, как и обычные алкогольные напитки.
При этом депутат не увидел причин для запрета безалкогольного пива. Он подчеркнул, что единственным ограничением для этого вида напитков должно стать прекращение рекламы.
Полностью запрещать безалкогольное пиво не стоит, потому что это уже скатывание в компанейщину. Рекламу — да, а острых проблем для полного запрета я не вижу.
Султан Хамзаев
депутат Госдумы
Запреты интересуют больше всего
Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова в комментарии 360.ru назвала неверной политику властей Вологодской области. Она пояснила, что своим запретом они только пробудят интерес детей сначала к безалкогольному, а потом и к настоящему шампанскому.
Это детская психология, что запрещено — интересует больше всего. Поэтому это не совсем верная инициатива. Лучше сделать упор на здоровый образ жизни, вот туда направить внимание.
Надежда Резенова
психолог
Психолог добавила, что культура употребления алкоголя во многом зависит от семьи и примеров, которые детям подают родители. Поэтому важно сделать так, чтобы во время семейных торжеств, где присутствуют несовершеннолетние, никто не злоупотреблял спиртным, а пил в меру.
«Нужно, чтобы застолье было красивым, правильным и безопасным», — пояснила она.
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в конце ноября приняли закон об ограничении продажи алкоголя с 12:00 до 14:00 в будние дни. С этой инициативой выступил губернатор региона Георгий Филимонов, который отметил, что принятые меры «больно ударят» по местным алкомаркетам.