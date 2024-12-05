Шампанское в минус. Запрет на б/а напитки только подстегнет интерес детей?

Ограничившие продажу алкоголя двумя часами в день власти Вологодской области не стали останавливаться и решили запретить торговлю детским шампанским и безалкогольным пивом. С такой инициативой выступил спикер Заксобрания региона Сергей Жестянников . А уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Смирнова призвала и вовсе закрыть все производства.

Инициативу властей Вологодской области частично одобрил член комитета Госдумы и по безопасности и противодействию коррупции и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Детское шампанское — взрослые представления

В комментарии 360.ru он пояснил, что детское шампанское формирует у детей мнение, что алкоголь — это нормально.

«Это программирование ребенка на то, что алкоголь — это что-то хорошее. Поэтому я считаю, что его надо запрещать на законодательном уровне», — заявил депутат.

Хамзаев пояснил, что детское шампанское разливают в такие же бутылки, как и обычные алкогольные напитки.

При этом депутат не увидел причин для запрета безалкогольного пива. Он подчеркнул, что единственным ограничением для этого вида напитков должно стать прекращение рекламы.