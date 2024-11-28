Вологодские депутаты приняли закон об ограничении продажи алкоголя

В Вологодской области ограничат продажу алкоголя: по будним дням его можно будет купить только в строго ограниченное время. Законопроект приняли депутаты Законодательного собрания региона .

Розничную продажу ограничат двумя часами — с 12 до 14 дня. На выходные и на некоторые праздники запрет не распространится, алкоголь будет в продаже с восьми утра до 23 вечера. Например, новое правило не коснется Дня Победы, Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Инициативу поддержали 25 депутатов. Против законопроекта высказались двое, один воздержался.

Губернатор Георгий Филимонов отметил, что меры «больно ударят» по местным алкомаркетам. Он напомнил, что из-за спиртного ежегодно умирают по 7,5 тысячи человек. Власти региона специально ограничили продажу алкогольных напитков часами, когда жители работают или учатся.