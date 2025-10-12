Сегодня 17:18 Развод без войны. Как и кого защитит обязательная медиация Депутат Буцкая: система медиации уже хорошо показала себя на практике 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Ежегодно тысячи российских семей распадаются, суды по бракоразводным процессам превращаются в поля сражений, а в центре конфликтов чаще всего оказываются дети. Чтобы изменить эту ситуацию, в России предлагают ввести обязательную досудебную медиацию, особенно для пар с детьми. Инициативу Минюста уже поддержали в Госдуме. Как это будет работать, не станет ли пустой формальностью и кто будет платить, разбирался 360.ru.

В каких случаях нужна медиация Разводы в современных реалиях часто оборачиваются затяжной войной с детьми в качестве разменной монеты. Даже если место проживания ребенка определено судом, на деле судебные решения зачастую не выполняют, отметила в беседе с 360.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Есть много случаев, когда несогласная с решением суда сторона по каким-либо причинам забирает ребенка, съезжает в другой город или другую страну. В итоге больше всего страдает ребенок, у которого вчера была семья, а сегодня мама с папой начали его делить», — пояснила она. Именно в случаях, когда обида и желание отомстить затмевают разум, а поспешно принятое судебное решение может лишь усугубить конфликт, на помощь способна прийти медиация.

Фото: РИА «Новости»

В чем отличие медиации от визита к психологу Важно понимать, что медиатор не психолог. Его задача не спасти брак, а помочь супругам цивилизованно завершить отношения, договорившись о будущем. По словам когнитивно-поведенческого терапевта Анатолия Абашина, медиацию можно назвать процессом восстановления способности к диалогу между сторонами.

После развода между людьми часто остаются не чувства, а так называемые эмоциональные долги. Невыраженная обида, чувство несправедливости, вина. Медиатор помогает им выйти в структурированной и безопасной форме. Анатолий Абашин

Если психолог работает с чувствами и отношениями, то медиатор фокусируется на практических договоренностях: с кем останутся дети, как делить имущество, как общаться с ребенком после развода.

Фото: РИА «Новости»

Как на практике может работать обязательная медиация

Идея, которую обсуждают эксперты, — сделать короткую процедуру медиации обязательным этапом перед подачей заявления в суд. Ее результатом может стать заключение соглашения между желающими развестись россиянами, сказал 360.ru семейный юрист Андрей Девятов.

«Механизм может выглядеть следующим образом. Перед тем как суд примет заявление одного из супругов, ему назначат два часа обязательной медиации. На первой встрече медиатор объяснит смысл процедуры. На второй — возникает понимание, сможет ли он помочь. При взаимодействии с профессионалом с холодной головой двух часов будет достаточно, чтобы убрать эмоции», — говорит юрист. После краткого курса пара может добровольно продолжить медиацию, уже оплачивая самостоятельно, или отправиться в суд, но уже с более трезвым взглядом на ситуацию. Как отметила Буцкая, система медиации уже существует в Москве и хорошо себя показывает на практике.

С родителями составляется паспорт медиации с четко прописанными нюансами дальнейшей жизни и совместного воспитания ребенка. Не только о том, что, например, ребенок живет с мамой, а выходные проводит с папой. Там также прописывают каникулы, дни рождения, действия при болезни ребенка и даже какие подарки дарить. Татьяна Буцкая

Затем этот детализированный план утверждает суд, что минимизирует почву для будущих конфликтов. Анатолий Абашин добавил, что такой подход может стать настоящим спасением для психологического состояния детей, которые перестанут быть оружием в руках родителей при конфликтах. «Для ребенка это жизненно важно. Он перестает быть способом доказать правоту или объектом для манипуляций, а остается просто ребенком», — заключил терапевт.

Фото: РИА «Новости»

Если брак еще можно спасти Некоторые эксперты видят в медиации и примирительную функцию для супругов. На это в беседе с 360.ru указала депутат Госдумы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «Они пришли оформлять документы, а медиаторы задают вопрос о том, чем вызвано решение. И в процессе беседы выясняется, что супруги жили, в общем-то, неплохо, но было недопонимание», — пояснила парламентарий. В такой ситуации профессиональный посредник, не вовлеченный эмоционально, как родственники, может помочь паре остыть и переосмыслить решение.

Что нужно учесть при медиации

Вопросы, которые необходимо хорошо продумать перед введением процедуры, связаны с добровольностью и безопасностью. Не все эксперты верят в эффективность принуждения.

Обязательная медиация — хорошая идея только на бумаге. Человек, который пришел туда под принуждением, вообще не готов к диалогу. Он пришел, чтобы отсидеть положенное время. Это превращает процесс в бюрократический. Анатолий Абашин

По мнению когнитивно-поведенческого терапевта, лучше внедрять обязательное информирование о медиации, чтобы каждый знал, что такая опция присутствует. Но участие в процессе должно быть только добровольным, что в итоге может повысить эффективность процедуры. Вторым ключевым фактором эксперт назвал недопустимость медиации в случаях домашнего насилия. Собеседник 360.ru подчеркнул, что в случаях, когда один человек систематически подавляет другого, разговор на равных окажется невозможным, ведь жертва будет продолжать бояться.

Фото: РИА «Новости»

Абашин привел в пример международный опыт, где в случаях абьюза либо меняют формат процедуры, либо полностью от нее отказываются. Он отметил, что важным элементом системы должна стать предварительная оценка рисков для выявления подобных ситуаций. Кто будет платить медиаторам По словам Останиной, средства на медиацию предусмотрят в бюджете. Самих россиян эти траты не должны коснуться. «С людей никто никаких денег брать не будет. Слухи о том, что медиатору придется платить, не соответствуют действительности», — заверила парламентарий.