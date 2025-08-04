В Госдуме решили создать механизм совместного воспитания детей после развода

В Госдуму внесли законопроект, который позволит создать новый механизм для совместного воспитания детей после развода. Об этом сообщил РБК первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Согласно этому предложению, родители смогут сами определить четкий порядок, кто, когда и как воспитывает детей, а суду останется лишь его утвердить. Если же они не могут прийти к соглашению, тогда суду необходимо полностью изучить образ жизни супругов и составить план.

«И там уже прописывается все: кто из супругов занимается развитием детей с точки зрения дополнительных секций, каким образом, по каким дням», — подчеркнул депутат.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко предложил ввести обязательную медиацию при разводах, чтобы «вправить мозги» желающим расторгнуть брак.