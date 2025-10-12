В Госдуме предложили мирить супругов при разводе

В России следует ввести обязательную медиацию при разводе, что особенно важно для семей с детьми. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — сказала она.

Депутат отметила, что медиатор может помочь супругам договориться или сохранить семью, или хотя бы сохранить хорошие отношения после расставания. Это особенно важно, когда в семье есть дети.

Буцкая добавила, что в Москве уже работает служба медиации, причем очень сильная. Когда ее задействуют, то по итогам расторжения брака создается «практически паспорт семьи», прописывающий все нюансы отношений между бывшими супругами.

