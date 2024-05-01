Майские праздники: как защитить жилье от краж на длинных выходных | 360°

Общество 01 мая 2024, 00:05 Рай для воров. Как защитить жилье от краж в майские выходные Россиянам посоветовали не доверять соседям сохранность жилья в майские праздники Pxhere

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В период длинных выходных преступники активизируются, а люди — расслабляются. Майские праздники — настоящий рай для воров. По статистике именно в этот период владельцы загородного жилья обнаруживают поврежденные замки, выбитые двери и другие следы присутствия незваных гостей. Также увеличивается риск квартирных краж. Как обезопасить свой дом — в материале «360».

Майское нашествие воров

Праздники и длинные выходные всегда служат триггером для преступников, чтобы совершить не только квартирные кражи, но и более тяжкие правонарушения, рассказал директор Благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Расслабляются во многих случаях не только граждане, но и сотрудники правоохранительных органов», — подчеркнул эксперт.

Поток обращений пострадавших от домушников увеличивается ежегодно. Злоумышленники безнаказанно залезают в дома, обшаривают чужие сараи зимой и весной, но об этом становится известно лишь при первом возвращении собственников из города.

За три месяца 2024 года в России зарегистрировали 4216 краж с проникновением, 1473 из них пришлось на март, согласно статистике МВД. Число обращений обычно увеличивается в апреле и мае, пик приходится на длинные выходные.

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Как воры выбирают жертву

Преступники все реже принимают во внимание показатели зажиточности — дорогую дверь или кондиционер. Сейчас они лезут куда попало: у пенсионера дома могут храниться миллионы рублей, рассказал источник «Известий» в подразделении полиции по борьбе с имущественными преступлениями.

«Поэтому большинство домушников сейчас — „гастролеры“ из регионов и иностранцы, которые это не учитывают и попадаются», — отметил собеседник издания.

По его словам, воры крадут все, что можно вынести без привлечения внимания. Речь идет о деньгах, ювелирных изделиях, часах, картинах и антиквариате. Появилась тенденция и на кражи женских сумочек.

С дач забирают примерно те же вещи, что из квартир, но там зачастую орудуют алкоголики, бродяги и наркоманы. Такой контингент интересует все, что находится в зоне доступа.

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Как защитить жилье от краж

Самый действенный метод — сдать свое жилье на пульт охраны Росгвардии, которая обеспечит сохранность и застрахует от многих неприятностей. На соседей лучше не полагаться, так как они часто бывают невольно вовлечены в преступления, рассказал Иванников радиостанции «Говорит Москва».

«Ключи от личного имущества и квартир лучше держать при себе, никому их не передавать, а ценности на время отпуска хранить в банковской ячейке», — отметил он.

По словам Иванникова, это наиболее действенный способ уберечься от потери имущества.

Сейчас на рынке представлено достаточное количество систем охраны, которые работают по принципу технологии «Умный дом». Устройства основаны на датчиках движения и объема, отметил источник «Известий».

Сигнал о вскрытии передается группе быстрого реагирования охранного предприятия и владельцу жилья. Однако преступность, как и развитие технологий, не стоит на месте. Воры используют системы подавления сигнала, сканеры и другие технические средства. Злоумышленники применяют реквизит для маскировки, например, рабочую спецовку, форму сотрудников МЧС и полиции.

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Что делать, если дачу обокрали

В первую очередь необходимо обратиться в полицию. Чем меньше времени прошло между кражей и началом поиска преступника, тем выше шанс найти злоумышленника, объяснили в Роскачестве.

«К сожалению, если вы не бываете на даче зимой, искать злоумышленников становится проблематично, но позвонить в полицию и вызвать наряд в любом случае необходимо», — добавили в ведомстве.

Первое неосознанное желание потерпевших — начать проверять, что украли или поломали. Но делать это следует очень осторожно, потому что можно уничтожить или смазать оставленные преступниками следы.

Поэтому необходимо проверить только самое важное — документы и ценности. Не стоит ничего убирать, раскладывать по местам и приводить в порядок. Если в доме пыль, а на улице грязь или снег со следами, лучше не трогать их. Полиция осмотрит все в таком виде, в каком оставили воры.

Вы можете по мере сил помочь следствию, предприняв некоторые простые действия. Роскачество

Сначала стоит поговорить с соседями. Возможно, они что-то видели или слышали. Затем нужно посетить ближайшие комиссионные магазины и узнать, не приносили ли туда вещи, похожие на украденные. Имеет смысл проверить объявления в интернете. Не исключено, что ворованные предметы захотят сбыть с рук.

Минтранс России и ГК «Автодор» ранее составили рекомендации для российских автомобилистов по подготовке к длинным поездкам на майские праздники. Водителям посоветовали перед поездкой проверить техническое состояние машины и баланс транспондера.