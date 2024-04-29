Российских водителей проинструктировали перед дальними поездками на майские праздники | 360°

Общество 29 апреля 2024, 12:49 Российских водителей проинструктировали перед дальними поездками на майские праздники ГК «Автодор»: перед дальними поездками лучше заправиться заранее Freepik

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Минтранс России и ГК «Автодор» составили для водителей рекомендации по подготовке к длинным поездкам на майские праздники. Автомобилистам посоветовали перед поездкой проверить техническое состояние машины, баланс транспондера.

«На некоторых заправках может быть ажиотаж, тогда как другие АЗС стоят свободными. Чтобы не нервничать, не ждите, когда включится лампочка бензобака, — останавливайтесь на АЗС уже на уровне 40–50% бензина в баке. Это даст вам больше времени для путешествия, а также снизит нагрузку на ажиотажные АЗС», — пояснили в пресс-службе ГК «Автодор».

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Чтобы не создавать неудобств другим участникам движения, не стоит надолго оставлять автомобили у колонки.

Остановки на отдых и перекус тоже лучше спланировать заранее. Водителям напомнили адреса площадок отдыха и МФЗ на трассе М-12 и на трассе М-11.

На М-12 и ЦКАД действует система «Свободный поток». Тем, кто не использует транспондер, следует оплатить проезд в течение пяти дней на сайте или в приложении «Автодора» либо в приложении банка по запросу «платные дороги». За езду без номеров грозит штраф в 500 рублей.

В поездке необходимо следить за дорогой, не отвлекаться на телефон. Не стоит совершать резкие маневры.

Автомобилистам напомнили, что на платных участках трасс круглосуточно дежурят аварийные комиссары. Их можно вызвать по номеру *2323.

ГК «Автодор» также сообщила о погодных условиях на дорогах в ближайшие сутки, а Минтранс рассказал, как подготовиться к досмотру на Крымском мосту.