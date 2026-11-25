Сегодня 00:30 Работал в угро и создал «Улицы разбитых фонарей». Как опер стал писателем Кивиновым Фото: Андрей Кивинов / YouTube Общество

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25 ноября исполняется 65 лет Андрею Кивинову. По книгам литератора сняли сериалы «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила», «Опера. Хроники убойного отдела». Были и другие проекты: комедийные фильмы, телепередачи и множество книг. Как инженер стал сотрудником угрозыска, почему оставил свой сериал после первого сезона и чем сейчас занимается литератор — в материале 360.ru.

Биография Андрея Кивинова Андрей Пименов родился в 1961 году в Ленинграде. Его отец с братьями во время войны остались одни: отец погиб на фронте, мать умерла от болезни в оккупации. Сироты попали в детдом, а оттуда их забрала семья Аршавиных — та самая, где позднее родился знаменитый футболист «Зенита». Будущий писатель рос обычным мальчишкой и ему иногда доставалось за проказы — отец держал в строгости его и младшую сестру. При этом родители всегда помогали детям: растолковывали задачки, вместе делали стенгазеты, катались на лыжах. А когда Андрей с друзьями увлекся рок-музыкой, отец взял для ребят в прокате музыкальные инструменты. После школы Пименов попытался было поступить в вуз, но не добрал баллов. По совету матери он пошел в судостроительный техникум, а после него окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Вот только работать по специальности новоиспеченный инженер не стал — по комсомольской путевке ушел в милицию.

Интересно Тогда это было официальное направление от ВЛКСМ на работу или учебу. Без такой путевки попасть в оперативные подразделения милиции, не имея профильного юридического образования, не брали. А с таким документом выпускника принимали на службу в упрощенном порядке и сразу отправляли на Высшие курсы МВД.

Милиционер-писатель Лейтенант Пименов попал в 64-е отделение милиции в 1986 году. Молодой оперуполномоченный уголовного розыска занимался бытовыми драками, квартирными кражами, угонами автомобилей. Работал хорошо, через пять лет получил перевод в Кировское РУВД начальником отдела по раскрытию умышленных убийств. Перед уходом в «убойный отдел» Пименов написал небольшую повесть — «Кошмар на улице Стачек» (названную по адресу отделения), распечатал несколько экземпляров и раздал сослуживцам на память. Те узнавали себя в героях и с восторгом читали забавные, а иногда и откровенно жуткие оперативные байки. Позднее этот самиздат попал в руки мужа сестры Пименова. Тот поделился с редакторами издательства, где работал переводчиком. Лишенные пафоса истории из жизни оперов понравились и их предложили издать отдельной книжкой. Попросили лишь добавить несколько глав для объема. Сборник вышел в 1994 году. Правда, на обложке стояла фамилия Кивинов. Все-таки автор еще служил в Кировском РУВД и не хотел рисковать карьерой из-за слишком уж правдивых описаний оперативных будней. Псевдоним ему «подарил» сослуживиц по 64-му отделению и прототип Казановы Владимир Малинин, которого Пименов в отместку звал Клубникиным.

Фото: Андрей Кивинов на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2011». Алексей Филиппов / РИА «Новости»

«Улицы разбитых фонарей» Книжка «выстрелила», даром что была в бюджетной мягкой обложке. Ее с удовольствием покупали в киосках и однажды одно такое издание принесли режиссеру Александру Рогожкину. Решили экранизировать, разыскали автора и договорились, что он напишет сценарий. Так появились «Улицы разбитых фонарей». Сцены в отделе милиции снимали в реальном опорном пункте не для достоверности, а из-за дешевизны предприятия. На улицах выбирали локации на Петроградской стороне, поближе к «Ленфильму». На каждый эпизод выделяли по девять тысяч долларов, включая гонорары актеров. Их, кстати, специально подбирали из малоизвестных, чтоб сэкономить. Одну серию снимали неделю. Актеры в кадре были в своей одежде, машины брали по знакомым, у членов киногруппы. Пименов, то есть теперь уже Кивинов, вспоминал, как однажды ради одного эпизода сперва репетировали раз десять, а только потом уже разбивали специальное «киношное» стекло — второго попросту не было.

Фото: Исполнители главных ролей в фильме «Улицы разбитых фонарей» на церемонии вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ-99. Дмитрий Коробейников / РИА «Новости»

Когда сериал добрался до зрителей, его приняли на ура. На экране были такие же люди, которые бьются от зарплаты до зарплаты, носят дешевые турецкие свитера, иногда выпивают, страдают от самодурства начальства и неустроенной личной жизни, но при этом выполняют свою нелегкую работу. Да еще и шутят, потому что без юмора просто не выжить. Антураж был тоже свой, понятный: темные не слишком чистые улицы, усталые люди, киоски со «Сникерсами», бутылками «Слънчев Бряг» и сигаретами поштучно. Такое было к любом городе только что развалившегося СССР. Это вам не «Жара в Лос-Анжелесе», где американский коп рассекает в кабриолете, а по вечерам для души занимается скульптурой. Сериал стал самым продолжительным проектом российского телевизионного кино: стартовал в январе 1998 года, а финальные эпизоды вышли в эфир в 2019 году. Всего отсняли 501 серию — 16 сезонов. В активе у создателей две премии «ТЭФИ»

Интересно Сериал «Улицы разбитых фонарей» стал народным хитом и впервые за долгое время улучшил образ милиционеров в глазах общества. Тогдашний глава МВД России Сергей Степашин лично наградил Андрея Кивинова и исполнителей главных ролей.

«Убойная сила» и «Опера» Многие в милиции уже через пару лет после успешного литературного дебюта знали, кто скрывался под маской «Кивинов». Начальство, правда, обозвало все это «форменным хулиганством», но больше никаких штрафных санкций не последовало. Однако когда в 1998-м на экраны вышли первые серии «Улицы разбитых фонарей», все изменилось. В петербургское МВД пришли не слишком компетентные руководители и работать стало просто невмоготу. Последней каплей оказался приказ: оперативников вместо раскрытия тяжких преступлений обязывали явиться на обязательный лыжный кросс. Тут-то майор Пименов и положил рапорт об уходе, не дослужив до пенсии семь лет. Из сериала он тоже ушел, сразу после первого сезона. Во-первых, закончилась литературная основа — цикл о сотрудниках Кировского РУВД. Штамповать в авральном порядке новые книги автор отказался. Во-вторых, возникли творческие и финансовые разногласия с продюсерами и киношниками.

В 2000 году Кивинов предложил Первому каналу другой сериал — «Убойная сила». На главные роли снова пригласили незнаменитых актеров: Константин Хабенский тогда играл в театре и широкой публике был почти неизвестен, а Андрей Федорцов вовсе сидел без работы и подрабатывал на Сенном рынке, продавая зерно для птиц. Зато съемки организовали куда как более масштабными. Тут были и трюки, и вертолеты и выездные экспедиции по стране и за рубеж: герои работали в Чечне, во Франции, в США и Южной Африке. Сериал получил «ТЭФИ» и приз кинофестиваля «Виват, кино России!», хотя Хабенский позднее и говорил, что недоволен собой с профессиональной точки зрения. Между тем Кивина пригласили выступить сценаристом и консультантом нового проекта — «Опера. Хроники убойного отдела». Это было продолжения истории главных героев «Улиц разбитых фонарей». Литератор согласился и вместе с соавтором Олегом Дудинцевым написал сценарии для ряда серий первого сезона. Но больше сотрудничать не стал.

Фото: Андрей Кивинов и актер Дмитрий Дюжев на премьере фильма «Курьер из „Рая“», Тульская область, 2013 год. Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Интересно Первый раз литератор женился рано — в 20 лет. Но из-за ненормированного графика работы в уголовном розыске первый брак со временем распался. Сын Кирилл окончил юридический факультет Санкт-Петербургского политехнического университета и устроился работать в госсекторе. Вторая жена Виктория Шервуд — праправнучка архитектора и скульптора Владимира Шервуда, автора здания Исторического музея на Красной площади в Москве. С Пименовым она познакомилась, когда пришла брать у него интервью. У литератора два внука: от сын Кирилла и дочери жены от первого брака Алисы.

Кивинов сегодня Хотя книги издавались хорошо, да и сериалы смотрела вся страна, Пименов все же решил вернуться в МВД. Но на этот раз оперативной работе он предпочел педагогическую. Два года, с 2005 по 2007-й отслужил преподавателем-методистом в Средней специальной школе милиции. Таким образом добрался до пенсии по выслуге лет и вышел в отставку уже в звании подполковника. Сегодня в копилке литератора уже не только милицейские истории, но и остросюжетные и приключенческие романы. Кроме того, он создал большой иллюстрированный сборник мемуаров «Дети войны». Туда вошли воспоминания Пименова-старшего и других людей, чье детство опалила Великая Отечественная. Помимо многочисленных сериалов по сценариям Кивинова вышли полнометражные комедии «Гена Бетон», «Черный мерин», «Курьер из „Рая“» и «Каникулы строгого режима» (тут в соавторстве с Федором Крестовым). Кстати, Кивинов часто снимался в небольших ролях и камео. Единственным чужим проектом, где снялся литератор, стал фильм Александра Невзорова* «Лошадиная энциклопедия». Кивинов на тот момент был на пике славы и скандальный журналист, знакомый ему по петербургской медийной и кинотусовке, пригласил автора «Разбитых фонарей» на роль французского инквизитора. Теперь Кивинов предпочитает непубличный образ жизни, хотя иногда соглашается на встречи с читателями и интервью. Также он ведет авторское шоу «Дело №…», где рассказывает о реальных уголовных делах. Однако проект сильно проигрывает многим аналогичным передачам, и прежде всего «Следствие вели…» с Леонидом Каневским.

* Включен в реестр иностранных агентов и перечень террористов и экстремистов, заочно приговорен к восьми годам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии.