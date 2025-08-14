Пугающее уведомление от «Госуслуг». Что значит внесение в реестр воинского учета

Россияне начали массово получать уведомления с портала «Госуслуг» о включении их данных в реестр воинского учета, предназначенный для рассылки повесток о призыве на военную службу. Сообщения приходят как на электронную почту, так и в виде пуш-уведомлений из приложения. С чем связана эта рассылка и что делать после ее получения, узнал 360.ru.

Сообщение от Минобороны на «Госуслугах»

Уведомления о включении в реестр воинского учета получили жители разных регионов. Отправителем сообщения значится Министерство обороны.

Фото: «Госуслуги»

«Для получения сведений о воинском учете запросите выписку из Реестра воинского учета в личном кабинете Реестра повесток», — говорится в письме. В тексте также есть ссылка, ведущая на сайт, вход на который проходит через аккаунт «Госуслуг». В реестре содержатся анкетные, паспортные и другие данные документов человека, а также указан военкомат, к которому он приписан.

Там же должна появиться информация о возможных повестках и временных ограничениях в случае неявки в военкомат.

Фото: Реестрповесток.рф

Рассылка носит массовый характер. Сообщения получили даже обладатели военных билетов, признанных негодными к военной службе. «Мне 29 лет, у меня есть военный билет по здоровью. Но такое сообщение меня напугало, снова идти в военкомат не хочется», — заявил получивший уведомление москвич в беседе с журналистами MSK1.ru. В Telegram-каналах стали писать, что письма от Минобороны также получили мужчины непризывного возраста, то есть старше 30 лет, и уехавшие из России релоканты.

Зачем нужна рассылка о воинском учете?

Уведомления о внесении в реестр воинского учета связны с наполнением базы данных. Об этом в комментарии РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подтвердил, что сообщения получают все мужчины, в том числе не состоящие на воинском учете или находящиеся в запасе после армии.

Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных. Андрей Картаполов Глава комитета Госдумы по обороне

Депутат добавил, что данные находящихся в запасе военкоматы перевели с бумаги в цифру, но теперь информацию необходимо актуализировать, потому что со временем в жизни отслуживших в армии произошли перемены.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Служил человек 10–15 лет назад, но он же все равно находится в резерве. Ему надо предоставить документы, может быть, он поменял профессию, получил другое образование, чем-то заболел и у него хроническое заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», — пояснил Картаполов. Он отметил, что некоторые сведения можно подтвердить через «Госуслуги», но большую часть придется предоставить в военный комиссариат, где человек состоит на учете.

Что делать после уведомления о включении в реестр воинского учета?

Уведомление о включении в реестр воинского учета не несет человеку никакой угрозы, это не более чем информация о передаче данных в новую базу. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил адвокат московской коллегии Максим Мартьянов.

«Уведомление носит информационный характер и говорит о том, что вас, военнообязанного, просто внесли в реестр. При этом оно не создает обязательств явки в военкомат или каких-то иных обязательств», — объяснил он.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Последствия могут наступить, если в реестре появится электронная повестка. Она имеет такую же силу, как и бумажная. Поэтому за неявку в военкомат наступает ответственность.

Что делать после получения электронной повестки?

Повестка считается врученной после личного получения под подпись, в день вручения заказного письма, а также с даты ее появления в реестре воинского учета или в личном кабинете «Госуслуг».

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Получение повестки автоматически закрывает выезд из страны. Снять это ограничение можно только визитом в военкомат. Отсутствие аккаунта на «Госуслугах» от получения повестки не спасет. Документ получит статус врученного после семи дней появления в реестре воинского учета. В повестке указана дата, в которую призывник должен прийти в военкомат. Если просрочить визит на 20 дней, то в силу вступает целый ряд ограничений. Призывник не сможет открыть бизнес или стать самозанятым, регистрировать и проводить сделки с недвижимостью, регистрировать и управлять автомобилем, брать кредиты и оформлять займы. Кроме того, его оштрафуют на сумму до 30 тысяч рублей.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Если призывника сочтут уклонистом, то штраф вырастет до 200 тысяч рублей, а особо злостным беглецам от армейской службы грозят принудительные работы на срок до двух лет, арест на полгода или лишение свободы до двух лет. Кроме того, россиянам теперь необходимо уведомлять военкомат о смене места жительства. Сумма штрафа за такое нарушение составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Когда в России начали рассылать электронные повестки?

Первые электронные повестки в тестовом режиме начали рассылать во время осеннего призыва 2024 года в Республике Марий Эл, Рязанской области и на Сахалине. Весной этого года электронные повестки распространили по всей России. Но пока не через реестр, а через портал «Госуслуг».

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Исключением стала Москва, где призывников уведомляли о необходимости явиться в военкомат через личный кабинет на официальном портале мэра и правительства столицы Mos.ru. При этом действующее законодательство требует от граждан призывного возраста, не получивших повестку в течение двух недель после начала призывной кампании, явиться в военкомат для сверки данных.

Когда заработает реестр воинского учета?

На минувшей неделе работающая с призывниками правозащитная организация сообщила, что житель Тверской области получил электронную повестку через реестр воинского учета с требованием явиться в военкомат 3 октября, то есть уже после осеннего призыва. Уведомление молодой человек получил через смс и портал «Госуслуг».

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Авторы Telegram-канала «Война с фейками» со ссылкой на источник в Министерстве обороны заявили, что рассылка повесток через реестр носила тестовый характер для проверки внедрения работы системы в регионах. Ограничительные меры, в том числе запрет выезда за границу, вступят в силу только после окончательного внедрения реестра в работу. По словам источника, во время осеннего призыва, который начнется 1 октября, реестр продолжат настраивать и дорабатывать. На полное функционирование платформа перейдет только в 2026 году.