Россиян через «Госуслуги» стали оповещать о включении в Реестр воинского учета
Россиянам стали приходить сообщения о включении их в Реестр воинского учета на «Госуслугах». Об этом сообщила Lenta.ru.
Такие оповещения получают жители разных регионов. Для получения сведений им предлагается запросить выписку через личный кабинет.
Депутат Госдумы, экс-замминистра обороны Андрей Картаполов в комментарии РБК сообщил, что получившим такие уведомления не грозят никакие последствия.
«Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию», — добавил он.
По его словам, речь идет просто о наполнении баз данных. Кроме того, в осенний призыв, который начнется 1 октября, наряду с электронными повестками продолжат рассылать и бумажные.
Ранее в Сети появилась информация, что некие призывники якобы попали под ограничения из-за электронных повесток в военкоматы, но эти сообщения оказались фейком.