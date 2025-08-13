Россиян через «Госуслуги» стали оповещать о включении в Реестр воинского учета

Россиянам стали приходить сообщения о включении их в Реестр воинского учета на «Госуслугах». Об этом сообщила Lenta.ru .

Такие оповещения получают жители разных регионов. Для получения сведений им предлагается запросить выписку через личный кабинет.

Депутат Госдумы, экс-замминистра обороны Андрей Картаполов в комментарии РБК сообщил, что получившим такие уведомления не грозят никакие последствия.

«Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию», — добавил он.

По его словам, речь идет просто о наполнении баз данных. Кроме того, в осенний призыв, который начнется 1 октября, наряду с электронными повестками продолжат рассылать и бумажные.

Ранее в Сети появилась информация, что некие призывники якобы попали под ограничения из-за электронных повесток в военкоматы, но эти сообщения оказались фейком.