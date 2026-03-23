Сегодня 11:23 Проклятый Вангой лжецелитель и аферист: как поймали Григория Грабового

Суд

Мошенничество

Россия

Деньги

Экстрасенсы

Наука

Одиозный мошенник Григорий Грабовой представлялся то академиком, то экстрасенсом и целителем, даже пытался выдавать себя за Иисуса Христа. Правоохранительные органы начали проверять его деятельность после того, как он пообещал за деньги воскресить погибших при теракте детей Беслана. Как ловили жулика и что с ним стало впоследствии — в материале 360.ru.

Биография Грабового Григорий Грабовой родился 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (ныне — Асыката), который тогда относился к Узбекской ССР, а теперь — к Казахстану. После школы поступил на факультет прикладной математики и механики Ташкентского университета по специальности «Механика». Окончил вуз в 1986-м и устроился в Конструкторское бюро общего машиностроения. Никто не знает, что подвигло Грабового однажды сменить сферу деятельности. Возможно, это был ветер мистики, который тогда носился по стране. Анатолий Кашпировский «лечил» по телевизору страждущих, Алан Чумак «заряжал» воду, Юрий Лонго «воскрешал» покойников. Плюс — масса мелкопоместных «волшебников». И все они стригли деньги с оболваненных людей. Буквально за пару недель до развала СССР Грабовой взялся за разработку «эвристических методов анализа, диагностики и прогнозирования авиационных неисправностей». Узбекское управление гражданской авиации выступило заказчиком. Услуги удивительного «специалиста» стоили 235 700 рублей, или, по тогдашнему курсу, 5900 долларов США.

Интересно Уточним: эвристический метод — это способ решения задач через интуицию, опыт и логические догадки. Проще говоря, «метод проб и ошибок». Он не гарантирует идеального результата, просто ищет приемлемое, «достаточно хорошее» решение. Название происходит от легендарного крика Архимеда «Эврика!», то есть «Нашел!».

Авиация Узбекистана несколько лет платила Грабовому солидные суммы за всякий антинаучный бред. Например, за разработку «нетрадиционных методов технического анализа, диагностики и прогнозирования авиационных неисправностей» или «изучение влияния технических устройств воздушного судна на пилотов в процессе полетов для повышения безопасности». Дальше — больше. С лета 1994-го Грабовой проводил работы «по экстрасенсорной диагностике самолетов, используемых для полетов президента республики Узбекистан и членов правительства», за два миллиона ежемесячно. Потом занимался лечением «путем бесконтактных экстрасенсорных работ». Денежки капали в лондонский Midland Вank. Кстати, это заведение было одним из первых западных банков, что начали сотрудничать с Россией в начале 90-х. Перестало существовать в 1999 году, влившись в группу HSBC. Экс-глава российского Внешэкономбанка Владимир Чернухин после бегства в Великобританию купил бывшую штаб-квартиру Midland Bank в Лондоне примерно за 72 миллиона фунтов стерлингов.

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Научные звания Грабового Грабовой переехал в Россию в 1995-м и быстро нашел себе покровителей. Почти сразу организовал фонд имени себя для внедрения и распространения собственного учения «О спасении и гармоничном развитии». А заодно окончил курс медицинского училища при Московском областном училище повышения квалификации и получил корочку фельдшера. Видимо, чтобы упрочить свое положение великого экстрасенса, Грабовой скатался в Болгарию на аудиенцию к Ванге. Она якобы заявила, что гость обладает феноменальными способностями, должен обязательно заниматься лечением людей. При этом работать должен в России, а уж оттуда пойдет распространение результатов его деятельности на весь мир.

Фото: Jörg Horstmann/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Это, кстати, вполне возможно. Есть версии, что старушка сотрудничала с болгарским КГБ, который, в свою очередь, дружил с советскими, а впоследствии и с российскими старшими товарищами. Так что «пророчице» вполне могли подсказать, что именно говорить гостю. Правда, были и те, кто утверждает, будто Ванга прогнала Грабового прочь как самозванца. Вернувшись в Москву, он начал активно собирать награды и звания. И тебе член Российской академии естественных наук, и тамошний доктор наук по специальности «Ноосферные знания и технологии». Плюс — доктор технических наук, физико-математических наук, академик двух академий Италии и по одной — Нью-Йорка, Бельгии и Болгарии. Вот у кого «бог Кузя» учился! Правда, Российская академия естественных наук неспортивно вычистила Грабового из своих рядов. А Российская академия наук заявила, что ни единой докторской диссертации «вундеркинд» не защитил. Все зарубежные академии от новоявленного академика тоже открестились. К тому же итальянский диплом оказался плохой подделкой с массой орфографических ошибок. Что до докторских дипломов, то оба выдала некая Высшая межакадемическая аттестационно-квалификационная комиссия от Международной академии информатизации. И, судя по воспоминаниям некоторых современников, эта контора недорого продавала разные ученые степени всем желающим. Нормальными учеными эти филькины грамоты не признаются.

Фото: РИА «Новости»

Мессия Грабовой Обустроившись в Москве, Грабовой регулярно сообщал через прессу о своих достижениях в науке и экстрасенсорике. Например, изобрел и даже реально запатентовал «способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления». По утверждению автора, его детище действовало на все виды ЧП природного или техногенного характера. Состоял прибор из «чувствительных элементов, изготовленных из кристалла, например горного хрусталя, выполненного в виде идентичных кубиков, распределенных вдоль направления распространения излучения и размещенных в стеклянной сфере». Грабовой утверждал, что этот конструктор может снизить мощность ядерного взрыва в два раза и защитить атомные электростанции от любых катастроф. У «изобретателя» даже хватило наглости заявить, что он, точнее его «кристаллический модуль», участвовал в испытании ядерного оружия в Семипалатинске. К счастью, оказалось, что все это вранье, как, впрочем, и описание действия чудодейственного прибора. Очередная «эвристическая машина» для тех, кто прогуливал физику в школе. Однако многие верили. В 2000 году на телеканале ТВ-6 появилась передача «Григорий Грабовой. Формула здоровья». В том же году при фонде имени себя он учредил газету «Вариант управления — прогноз». И снял фильм о самом себе под названием «Миссия Григория Грабового». Скоро выяснилось, что от миссии до мессии был один шаг. И 5 июня 2004 года Грабовой его сделал: собрал пресс-конференцию и заявил, что он — второе пришествие Иисуса, в чем «был уверен всегда, то есть знал изначально, от рождения». Видимо, он забыл слова Сына Божия из Евангелия: «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте».

Фото: РИА «Новости»

Дети Беслана Сентябрь 2004 года начался с потрясения: террористы захватили школу в Беслане. Тогда погибли 333 человека, 186 из них — дети. Вскоре после трагедии в городке, где оплакивали жертв бесчеловечного нападения, появились странные чужаки. Они вовсю продавали книги и рекламировали «учение» Грабового. Но самое страшное — обещали, что этот «великий кудесник» может воскресить погибших детей. Разумеется, за деньги: спрашивали 39,5 тысячи рублей с человека. Якобы символически это означало «тридевятое царство в пятом измерении». Кстати, в Москве Грабовой брался оживлять мертвых за 39 100 безо всяких объяснений. Осенью 2005-го публично Грабовой подтвердил, что обещает воскресить детей, но не требует за это денег. После этого против него потребовали возбудить уголовное дело.

Фото: РИА «Новости»

Своя партия и политические амбиции Весной 2005 года Грабовой в своей газете «Прогноз» сообщил, что собирается стать президентом России и создает собственную политическую партию ДРУГГ — «Добровольцы по распространению учения Григория Грабового». Через год он устроил большой съезд для своих адептов, на котором единогласно был избран председателем. Скоро в СМИ появились «Десять заповедей политической программы партии ДРУГГ». В числе прочих пунктов там красовались «утверждение вечности жизни» и «всеобщее добровольное распространение учения Григория Грабового». Экстрасенс заявлял, что «запретит смерть», якобы уже воскресил чуть ли не миллион человек и не собирается останавливаться на достигнутом. Правда, в Министерстве юстиции России новой партии отказали: хотя экстрасенс привлек под свои знамена немало людей, их все-таки оказалось недостаточно для регистрации. Тогда последователи Грабового попытались зарегистрировать ДРУГГ как религиозное объединение. Но и тут план провалился, плюс к Грабовому наконец пришли следователи.

Фото: РИА «Новости»

Суд над Грабовым Весной 2006 года прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила уголовное дело в отношении Грабового по фактам «совершения им действий при осуществлении деятельности, связанной с предложением услуг, в том числе по воскрешению умерших и излечению от болезней». Грабовой попытался залечь на дно, но его быстро нашли и задержали во время общения со сторонниками в московской гостинице «Космос». Несколько десятков адептов попытались было воспрепятствовать аресту, но УБОП справился. Через два дня экстрасенсу предъявили обвинение в мошенничестве — «оказании заведомо невыполнимых платных услуг».

Интересно Вскоре после ареста Грабового некая Раиса Кашубина объявила себя его сторонницей, законной супругой и «астральной женой», что бы это ни значило. Она даже прорвалась на телевидение на программу «К барьеру». Позже, 4 декабря 2007 года, Грабовой заявил, что дама врет, а его женой является Елена Егерева.

«Целитель» и его адвокаты бомбили инстанции жалобами, но Московский городской суд признал арест законным. Сторонники экстрасенса требовали свободы для «святого человека». Осенью в Киеве около сотни сторонников Грабового устроили митинг около посольства России и передали российскому послу Виктору Черномырдину коллективное обращение с просьбой «обратить внимание, разобраться и способствовать прекращению беззакония, которое творят российские правоохранительные и судебные органы в отношении академика Грабового Григория Петровича». Даже стандартную психолого-психиатрическую экспертизу Грабового его последователи оформили как «тревожный сигнал к возрождению карательной психиатрии в нашей стране в отношении неугодных власти людей». А потом адепты стали по очереди голодать в защиту своего ненаглядного. Наконец 7 июля 2008 года Таганский суд Москвы признал Григория Грабового виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, экстрасенса обязали выплатить миллион рублей в пользу государства и чуть более 39 тысяч рублей — каждому из семи потерпевших. Грабовой своей вины не признал, заявив, что только-то занимался «политической, общественной, религиозной и научной деятельностью». После множества очередных жалоб «целителю» скостили приговор до восьми лет и снизили миллионный штраф до 750 тысяч рублей. Но поклонники не унимались и требовали смягчить наказание сильнее. Между тем Грабовой отправился отбывать наказание в колонии поселка Ныроб Пермского края. Там мошенник тоже занял руководящую должность: был председателем секции досуга, клуба и библиотеки. И вот 6 мая 2010 года в суд пермского города Березники прилетело ходатайство об условно-досрочном освобождении экстрасенса.

Фото: РИА «Новости»

Грабовой на свободе Грабовой вышел на свободу 21 мая 2010 года. Он нажаловался в Европейский суд по правам человека, что в свое время слишком долго находился под стражей — провел в СИЗО в общей сложности два года, три месяца и один день. Страдальцу присудили компенсацию в 2,4 тысячи евро. Получил ли он эти деньги, выяснить не удалось. Спустя 10 лет после освобождения мошенник всплыл как сербский индивидуальный предприниматель и владелец интернет-магазина «Григорий Грабовой PR KONSALTING ТЕХНОЛОГИЯ ВЕЧНОГО РАЗВИТИЯ». Торговал приборами, которые якобы способны остановить старение и омолодить всех платежеспособных, а также лечить все болезни, включая ВИЧ и рак. Стоило это «волшебство» 9700 евро с доставкой. За отдельную плату «целитель» был готов онлайн рассказать, куда прикладывать его ноу-хау, и объяснить принцип его действия. Особенно ходко все это рекламировалось во время эпидемии коронавируса. Также всем желающим предлагались книги Грабового. Кстати, их и сегодня легко найти на российских маркетплейсах. Сейчас, судя по соцсетям, Грабовой и его ученики несут в народ способы управления событиями прошлого и будущего, методы структурирования сознания через работу с вибрациями цветов, многопланового исцеления и прочий бред.