01 февраля 2025 14:54 Иллюзия пророка. История болгарской ясновидящей Ванги 0 0 0 Фото: Serguei Fomine / Global Look Press Интересное

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Недавно исполнилось 114 лет со дня рождения знаменитой болгарской пророчицы Ванги. Люди верили, что слепая женщина куда прозорливее обычных зрячих. При жизни о ясновидящей ходило множество легенд, а после смерти их стало еще больше. Стоит ли в них верить — в материале 360.ru.

Биография Ванги Считается, что Вангелия Сурчева родилась 31 января 1911 года в городке Струмице, который тогда относился к Османской империи, а ныне — к Северной Македонии. Правда, профессор истории и культуры Восточной Европы Раймонд Детрез утверждает, что будущая прорицательница появилась на свет 3 октября этого же года в болгарском городе Петриче, а ее девичья фамилия — Димитрова. Имя новорожденной решили дать по старому народному обычаю. Вышли за калитку, спросили первую проходящую мимо тетку — как звать? Сказали — Андромахой. Бабушке такое имя для внучки не улыбнулось, так что процедуру повторили. Следующий вариант — Вангелия, по-гречески «благая весть» — всех устроил. Когда девочке было три года, ее мать умерла, а отца призвали в болгарскую армию — шла Первая мировая война. Жить ребенку пришлось у соседки. Когда Панде Сурчев (или Димитров) вернулся домой, он снова женился и скоро перевез семью к себе на родину, в Ново-Село — северомакедонскую деревню у границы Болгарии и Греции.

Фото: Ново-Село, Северная Македония / Википедия

Однажды, когда 12-летняя Вангелия вместе с двоюродными сестрами шла домой, налетела буря. Внезапно поднявшийся ураган подхватил девочку и унес на сотни метров. Ее нашли только вечером под комьями земли и ворохом поломанных веток. Глаза ребенка оказались полностью забиты песком. Злые языки утверждали, что на самом деле девочку изнасиловали и ослепили преступники, а семья, не желавшая позора, придумала историю с ураганом. В любом случае денег на лечение подростка не было. Через два года Вангу отправили в сербский Дом слепых, где незрячих учили готовить еду, вязать и читать по азбуке Брайля. Ванга провела в интернате три года. За ней начал ухаживать молодой человек из состоятельной семьи и даже сделал девушке предложение. Но как раз в то время из дома пришло известие: мачеха умерла во время четвертых родов. Пришлось отказаться от личного счастья и ехать домой — заботиться о младших братьях и сестре.

Фото: изображение Ванги в часовне Святой Параскевы, художник Светлин Русев / Публичное достояние

В мае 1942 года Ванга познакомилась с 23-летним солдатом-македонцем Димитром Гуштеровым. Мало того, что недавно он стал вдовцом с тремя детьми на руках и больной матерью, так еще бандиты обокрали и убили его брата. Но слепая женщина через несколько дней после знакомства вышла замуж и уехала с новоиспеченным супругом и в город Петрич. Зажили молодые в доме у свекрови. Той сразу понравилась Ванга, даром что она была на 12 лет старше мужа, так что женщина разрешила жить в доме и ее младшей сестре. Тем более что работы было невпроворот: приходилось ухаживать за больной женой одного из братьев мужа, присматривать за ватагой приемных детей и племянников, вести хозяйство. Муж Ванги пил не просыхая, так что к весне 1962 года умер от цирроза печени. Вдова спустя пару лет усыновила мальчика-сироту Димитра Волчева. Впоследствии он выучился и стал сотрудником прокуратуры.

Фото: дом Ванги в городе Петриче / Википедия

Как Ванга стала ясновидящей Накануне Второй мировой войны Ванга сильно простудилась: ей пришлось несколько дней простоять босиком на цементном полу в ожидании выдачи пособия для бедных. Все были уверены, что истощенная девушка не жилец, однако ей неожиданно удалось вылечиться от тяжелой формы плеврита. По ближайшим селениям пошел слух, что слепая наделена сверхъестественными способностями и ясновидением. Кто-то припомнил, что однажды Ванга помогла отцу, что работал пастухом, найти украденную овцу — точно описала двор, в котором прятали животное. Слухи закрепились после известий о том, что в 1941 году Вангу якобы посетил некий таинственный всадник, а ее волшебные силы возросли. Неудивительно, что люди потянулись к девушке, надеясь узнать судьбы близких. И ладно бы простые, но сам царь Болгарии Борис III побывал у прорицательницы 8 апреля 1942 года.

Кто и как зарабатывал на способностях Ванги Скоро уже и за границей стало известно, что в Болгарии живет слепая прорицательница Ванга, которая способна точно предсказать дальнейшую судьбу человека, определить его болезни и посоветовать какого-нибудь целителя. Сама Ванга поясняла, что видит, как вокруг человека собираются все его умершие близкие. С ними и общается, задает вопросы, ответы передает живым. Вот только потом приходится долго отлеживаться: после каждого сеанса ясновидящей становилось плохо, она чувствовала себя разбитой и пребывала в унынии. Однако как ни тяжело было женщине, а она продолжала принимать страждущих, поток которых становился все больше. И вот что удивительно: хотя Болгария после войны влилась в лагерь социалистических, а соответственно, нерелигиозных стран, власти смотрели на Вангу сквозь пальцы.

Интересно Вангу навещали не только простые люди и знаменитости, но и коллеги по «магическому цеху». Министр культуры Болгарии и по совместительству дочь генсека народной республики Людмила Живкова привозила к ясновидящей индийского «чудотворца», фокусника-шарлатана Сатья Саи Бабу. Вангу навещали не только простые люди и знаменитости, но и коллеги по «магическому цеху». Министр культуры Болгарии и по совместительству дочь генсека народной республики Людмила Живкова привозила к ясновидящей индийского «чудотворца», фокусника-шарлатана Сатья Саи Бабу.

К 1967 году была создана специальная государственная служба, которая следила за порядком в доме Ванги. Отставной майор болгарского КГБ Николай Стойчев рассказывал российскому журналисту Георгию Зотову, что женщину даже оформили как госслужащую с внушительной по тем временам зарплатой в 200 левов в месяц. Власти поняли, что развенчать магические силы Ванги не выход, ведь суеверные, отчаявшиеся и просто любопытные люди все равно будут тайком к ней ходить. Так что решили действовать по совету Никколо Макиавелли: не можешь победить — возглавь. И дело ясновидящей поставили на поток, задействовав для этого местных жителей.

Разговорчивые таксисты, продавцы, просто прохожие расспрашивали приезжих, а потом «сливали» добытую информацию кому следует. Со знаменитостями было проще — тут особисты наводили справки по своим каналам. Все основные сведения передавали Ванге и ее помощницам. Плюс распускались слухи о невероятных откровениях слепой по поводу мировых событий. На общение с прорицательницей установили официальную таксу: болгары и жители соцстран сдавали по 10 левов, иностранцы — по 50 долларов. Журналист газеты «Работническо дело» Василь Стоянов утверждал, что за без году четверть века Ванга заработала для государства 10 миллионов долларов.

Как Ванга связана с ЦРУ Слухи о невероятных прозрениях незрячей ясновидящей распространялись с невиданной силой — этому очень способствовали болгарские спецслужбы и народное воображение. Выходило, что любое мало-мальски значимое событие Ванга безошибочно предсказывала. Дошло до того, что в 1974 году выс­шие чины в ЦРУ на полном серьезе обеспокоились паранормальными возможностями пророчицы. Американцы испугались, что Ванга видит все, что происходит на их военных базах в Европе, и может рассмотреть любой документ на столе у любого начальника в США.

Интересно Благодаря Ванге в русском языке появился глагол «ванговать» в значении «предсказывать», «предвидеть», «знать заранее». Благодаря Ванге в русском языке появился глагол «ванговать» в значении «предсказывать», «предвидеть», «знать заранее».

Спецслужба собрала команду из 20 экстрасенсов, чтобы отвадить слепую. Но мешать не удавалось: женщина строила козни, отбивалась от энергетических атак и давала ответного леща в астрале. В конце концов до директора ЦРУ дошло, что его дурят, и он разогнал медиумов-дармоедов. А в Петриче тем временем отгрохали целую гостиницу специально для паломников к Ванге. Местные жители активно торговали сувенирами, сдавали жилье и, разумеется, «стучали» куда следует обо всех фактах, что удавалось выудить из приезжих. Вангу ежегодно посещали более 100 тысяч человек.

Фото: дом Ванги в Рупите / Serguei Fomine / Global Look Press 1/2 Фото: комната в доме Ванги в Рупите / Serguei Fomine / Global Look Press 2/2

Церковь Ванги Едва ли сама Ванга была аферисткой. Она действительно верила, что с ней общаются духи. Информацию, что передавали ей чекисты, воспринимала как считанную из высших сфер. У слепой не было желания поживиться за счет простаков — до вмешательства КГБ она принимала людей бесплатно. Ванга полностью оплатила строительство часовни Святой Параскевы в селе Рупите неподалеку от Петрича. Там у ясновидящей тоже был небольшой домик. Храм строили по проекту ведущих архитекторов, роспись создал один из известных болгарских художников. Открытие состоялось в 1994 году. Но — только открытие.

Интересно Многие уверены, что Вангу канонизировали, это не так. Известно, что ясновидящая верила в реинкарнацию, а это идет вразрез с догматами христианства. Кроме того, есть свидетели, что, когда слепая заходила в храмы, у икон вдруг гасли свечи. Многие уверены, что Вангу канонизировали, это не так. Известно, что ясновидящая верила в реинкарнацию, а это идет вразрез с догматами христианства. Кроме того, есть свидетели, что, когда слепая заходила в храмы, у икон вдруг гасли свечи.

Авторы не стали соблюдать необходимые архитектурные и художественные церковные каноны. Поэтому часовню Болгарская православная церковь не освятила. При этом службы в нестандартном и очень красивом храме проводят. С 2003 года он вошел в перечень 100 главных национальных туристических объектов страны.

Фото: часовня Святой Параскевы / Serguei Fomine / Global Look Press 1/5 Фото: внутренне убранство часовни Святой Параскевы / Serguei Fomine / Global Look Press 2/5 Фото: иконы алтаря часовни Святой Параскевы, художник Светлин Русев / Serguei Fomine / Global Look Press 3/5 Фото: иконы алтаря часовни Святой Параскевы, художник Светлин Русев / Serguei Fomine / Global Look Press 4/5 Фото: крест часовни Святой Параскевы / Serguei Fomine / Global Look Press 5/5

Когда умерла Ванга и где ее могила Возле часовни Святой Параскевы в августе 1996 года похоронили и саму 85-летнюю прорицательницу. Она умерла от рака правой груди, наотрез отказавшись от лечения и операции. При этом Ванга просила, чтобы ей дали упокоиться во дворе дома. Но бизнес не знает жалости даже к мертвым. Женщине посмертно присвоили звание почетного гражданина Петрича, а в ее доме открыли музей. В Рупите толпы туристов водят в часовню, некоторые остаются переночевать рядом в спальных мешках, чтобы обрести энергию и исполнить желание. Есть и такие, что заряжают воду на могильном камне прорицательницы. Словом, деньги по-прежнему текут рекой.

Фото: памятник Ванге в Рупите / Публичное достояние 1/2 Фото: могила Ванги в Рупите / Википедия 2/2

Однако в прессе все чаще стали появляться рассказы об истинной подоплеке чудес Ванги и опровержения якобы ее предсказаний. А известные люди, раньше бравировавшие знакомством с ясновидящей, стали открещиваться от нее. Но покуда есть на свете дураки, чудеса от пророчицы будут покупаться. Даже если она их не совершала.