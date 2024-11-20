Пришел на собеседование, а там гадалка. Как наказать компанию за штатных тарологов?

В соцсетях все чаще можно встретить рассказы о столкновениях россиян с новой HR-реальностью с ее штатными тарологами, которые решают, насколько компании нужны Водолеи, Львы или Близнецы и так далее (подставьте нужный знак зодиака). Выглядит ли это адекватным — отнюдь. Будут ли с этим бороться? Да. Как это намерены делать, разбирался 360.ru.

С идеей ввести штрафы за услуги штатного таролога во время собеседования с соискателями выступил депутат Андрей Свинцов. Тема карт Таро его заботит уже давно — ранее он, например, предлагал обязать тарологов заключать договоры со своими клиентами, перед тем как делать расклад за деньги.

Проект закона о штрафах парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале , пояснив, что речь идет о внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части ответственности за отказ в приеме на работу на основании эзотерического прогноза — рекомендации таролога).

«[Штрафы предлагается ввести в размере] от 100 тысяч до 500 тысяч для должностных лиц и от миллиона до пяти миллионов для юридических лиц. Предложение вызвано следующим обстоятельством: в интернете регулярно стали появляться сообщения о том, что многие компании начали массово нанимать себе в штат тарологов », — пояснил Свинцов в беседе с 360.ru.

«Безусловно, это противоречит любым церковным канонам. Это просто, так сказать, сатанинские действия в чистом виде. Принятие решения о приеме на работу на основе расклада Таро я считаю просто преступлением», — подчеркнул парламентарий.

Что делать на собеседовании с тарологом

Если соискатель столкнулся с подобным отношением, то есть его попросили дополнительно пообщаться с тарологом, отказываться от беседы не стоит. Чтобы привлечь компанию к ответственности, можно пойти на этот разговор, а в процессе включить диктофон или камеру на смартфоне.

«Затем он должен обратиться в прокуратуру и трудовую инспекцию. Чтобы, соответственно, этой компании либо ее директору вынесли штраф. А если фирма ставит такое на поток, ее просто в дальнейшем будут штрафовать каждый раз на пять миллионов», — пояснил Свинцов.

В ответ на вопрос, действительно ли россияне, столкнувшиеся с отказом в работе из-за решений таролога, будут обращаться в указанные инстанции, чтобы привлечь компанию к ответу, депутат выразил уверенность, что желающие сделать это точно найдутся.