Пора прекращать бесовщину. В России могут ввести штрафы за отказ в работе из-за тарологов

Депутат Свинцов: отказывающих в работе из-за тарологов нужно штрафовать на 5 млн

В России необходимо ввести штрафы размером до пяти миллионов рублей для компаний, которые на основе рекомендаций тарологов отказывают соискателям в трудоустройстве. Об этом Telegram-каналу Shot заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Парламентарий отметил, что многие компании уже обзавелись штатными тарологами. Они активно участвуют во внутренних процессах и влияют на прием на работу новых работников. Свинцов указал, что тарологи могут ломать судьбы людей.

По новой инициативе, если на основе рекомендаций таролога компания откажет соискателю в трудоустройстве, то он может собрать обратиться в полицию.

На первый раз компанию оштрафуют на миллион рублей, в случае повторного нарушения — на пять миллионов. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 100 до 500 тысяч рублей.

«Мы считаем, что нужно прекращать эту бесовщину», — подчеркнул Свинцов.

Ранее религиовед Игорь Иванишко рассказал, что в России есть две законодательные стратегии по борьбе с тарологами.