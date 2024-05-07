Российские работодатели начали искать HR-тарологов и эзотериков: причины, что из этого выйдет | 360°

Интересное 07 мая 2024, 18:41 🔮Позолоти ручку! Зачем российские компании нанимают HR-тарологов и эзотериков Эзотерик Шмелев объяснил, почему работодатели в России ищут HR-тарологов Изображение сгенерировано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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В Сети все чаще появляются вакансии для менеджеров по подбору персонала с необычными навыками. Одним нужны HR-тарологи, другим — специалисты со знаниями астрологии и нумерологии. Некоторые компании при приеме на работу пользуются полиграфами. Почему работодатели начали применять альтернативные методы для найма новых сотрудников, разбирался 360.ru.

Когда появился запрос на необычных HR-специалистов

В марте этого года СМИ сообщили, что ретейлер X5 Group объявил о поиске менеджера-таролога, который занялся бы подбором персонала. От кандидата требовали знания различных видов колод таро, «защиту от внешнего магического воздействия» и сопутствующие специализации по нумерологии, астрологии либо эзотерике.

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Позднее Киржачский инструментальный завод тоже искал HR-таролога, а некая юридическая компания из сферы недвижимости — юриста-волшебника для ведения Telegram-канала.

Насколько эффективен детектор лжи для подбора сотрудников

Полиграф можно использовать для получения дополнительной, ориентирующей информации о кандидате, рассказал 360.ru профессор криминалистики Анатолий Кустов. Если человек хочет солгать, у него повышается давление и, соответственно, сердцебиение, что фиксирует техника.

Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Но иногда детекторы лжи можно обмануть. Это делают специально обученные люди, например разведчики. Поэтому информацию, добытую на полиграфе, не стоит использовать как основную.

«В законе прописано, что информацию с детектора лжи нельзя считать доказательной. Такую технику используют в уголовном производстве, но как вспомогательную. Сейчас меньше этому доверяют, потому что есть масса других разработок, которые дают более правдивую информацию», — отметил криминалист.

К тому же следует помнить, что процедура может отпугнуть потенциальных работников.

Почему тарологи и эзотерики стали востребованы в 2024 году

Для компаний подобные специалисты действительно интересны, поскольку работодатели понимают, что таролог — это в первую очередь психолог, объяснил в разговоре с 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.

Britta Pedersen/ZB / Global Look Press

«Такой человек работает с людьми и однозначно разбирается в них и их „бытовых чувствах“. Для таролога имеет значение каждая деталь, все карты читаются по-разному в зависимости от специалиста. Таро — это инструмент для раскрытия души», — уточнил Шмелев.

HR-тарологи работают в том числе с душой человека. По словам эзотерика, тема актуальна в частных организациях, занимающихся поиском людей и пропавших вещей. В таких делах тарологи бывают очень эффективны.

«Менеджер по подбору персонажа, который из 100 человек должен выбрать одного, должен уметь разбираться в людях. Когда работодатель берет на работу менеджера по подбору персонала, в резюме которого есть пометка о знаниях в таро, то компания понимает, что человек обладает эти навыком», — добавил эзотерик.

Unsplash

Сколько зарабатывает таролог в 2024 году

В начале года «Деловой Петербург» писал, что подобных вакансий в России не столь много — всего около 20. Работодатели готовы платить специалистам с особыми знаниями внушительные суммы. Например, креативное агентство из Петербурга приглашало на работу таролога за 220 тысяч рублей в месяц.

360.ru обнаружил апрельскую вакансию «Консультат по эзотерике» с зарплатой от 50 тысяч рублей, однако сейчас она находится в архиве. Объявлений о поиске специалистов по картам таро на крупных агрегаторах найти не удалось.

Britta Pedersen/ZB / Global Look Press

Почему иметь в штате HR-таролога — плохая идея?

При приеме на работу компании обычно оценивают две вещи, рассказал 360.ru вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи и основатель школы развития карьеры Гарри Мурадян. Первое — профпригодность человека, второе — его «гибкие» навыки: эмпатичность, стрессоустойчивость, неконфликтность и прочее. Многие сотрудники отдела кадров не имеют достаточно компетенций для правильного понимания этих вещей.

«В HR-специалисты идут работники, у которых ничего не получилось. Тем не менее они служат своеобразными шлагбаумами, которые имеют право впустить или не впустить в компанию, обладают некоей властью», — добавил Мурадян.

По словам эксперта, вместо того, чтобы набираться профессиональных знаний и компетенций, они изучают сомнительные или альтернативные методы работы.

Unsplash

С коллегой согласился общественный деятель и предприниматель Андрей Ковалев. Он предупредил, что привлечение тарологов, гадалок и астрологов к работе в компаниях недопустимо.

«Россия погружается в средневековый мрак», — посчитал собеседник 360.ru.

Между тем полиграфы, по мнению Ковалева, могут быть эффективным способом найти того самого кандидата, особенно если речь идет о работе с деньгами.

«Если человек будет связан с финансовыми потоками, его, наверное, нужно проверять. Но при чем здесь тарологи и гадалки?» — задался вопросом общественный деятель.

Другие альтернативные способы подбора персонала

Искусственный интеллект пришел на подмогу человеку в разных сферах жизни, в том числе в область по подбору кадров. Так, специалисты могут написать с помощью ИИ специальные программы, автоматически отсеивающие неподходящих кандидатов еще на этапе резюме. В этом методе, конечно, есть очевидный минус — можно пропустить «того самого».

Growtika / Unsplash

Еще существует смартстаффинг. Нейросеть самостоятельно отсматривает множество резюме в интернете и подбирает те, которые соответствуют критериям компании.

Более классическим методом выбора подходящих сотрудников считается поиск талантов в вузах или привлечение их на стажировку. Но большинство организаций давно не используют такие стратегии из-за нехватки времени и энергозатратности. А зря, ведь в учебных заведениях часто можно найти настоящие алмазы и будущих преданных работников.