Сегодня 16:58 Полчища паразитов и дочь в укусах. Жена нижегородца превратила квартиру в клоповник Мать 1,5-годовалого ребенка в Нижегородской области развела в квартире клопов 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Общество

Дети

Семья

Женщины

Мужчины

Инвалиды

Квартиры

Насекомые

Инвалид из города Бор Нижегородской области отчаялся найти управу на жену: женщина развела в квартире настоящий хаос — по полу бегают полчища тараканов и клопов, вокруг антисанитария. В этих условиях вынуждена жить полуторагодовалая дочь пары, которая просыпается по ночам от укусов паразитов. Подробнее о ситуации глава семейства Алексей рассказал 360.ru.

Миллионы клопов Осматривать дом приезжали дезинсекторы. Мужчина отметил, что они призвали немедленно заняться выводом насекомых. «Она вызывала специалистов, приезжали и говорят нам: „Миллионы у вас, миллионы клопов. Меняйте мебель“. Тараканы по кухне ползают. Она не убирается, не хочет ни в какую», — пожаловался супруг. Их общей дочери 1,5 года. Девочка страдает в таких условиях. Клопы кусают ее каждую ночь. Однако мать эта ситуация не волнует — женщина даже не убирает вещи, в которых прячутся насекомые. Алексей отметил, что даже после обработки от мебели необходимо избавиться, чтобы кровопийцы не вернулись.

Фото: 360.ru

Вдруг ребенка заберут? Алексей объяснил, что боится обращаться в органы опеки: вдруг ребенка сразу заберут, когда

увидят кошмар в доме. «Если бы они просто попугали, я бы согласился. А так они сразу отнимут ребенка», — сказал собеседник 360.ru. Мужчина отметил, что постоянно пытается вразумить жену — просит ее убраться и внимательнее относиться к дому. В ответ супруга называет уборку бессмысленным занятием, ведь после нее все равно вещи раскидают. Сам глава семейства не может полностью взять на себя домашние хлопоты — у него вторая группа инвалидности из-за болезни крона. С недугом ему даже трудно работать.

Фото: 360.ru

Несовершеннолетний водитель В семье, помимо девочки, есть еще двое детей — два сына жены от другого брака. Первый мальчик спокойный, а со вторым начались проблемы: 16-летний подросток стоит на учете в ПДН. Мать разрешила ему ездить на машине. «У жены прав нет, а как машина будет стоять? <…> Решила сыну отдать. Так он ничего не делает, живет в деревне и ездит на ней. Ладно, ездит, а если попадет в аварию? А если за четыре миллиона машину чью-то поцарапает? Платить чем?» — задался вопросом Алексей. Он пытался убедить супругу, что разрешать подростку ездить на машине очень опасно. Однако жена обвинила мужчину в том, что он якобы ненавидит пасынка. Подросток без прав пока не попадался на глаза инспекторам ГАИ, потому что не выезжает из

деревни. По словам Алексея, на учет в ПДН его поставили за хулиганство — дрался, обзывался, воровал и даже кидался на кого-то с ножом.