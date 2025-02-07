Жители Новосибирска пожаловались на неадекватного соседа, захламившего квартиру
Mash Siberia: неадекватный мужчина пугает соседей по подъезду в Новосибирске
Жители Новосибирска пожаловались на неадекватного соседа, который захламил квартиру и пугает детей в подъезде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
По их словам, мужчина последние полгода лежал в психиатрической клинике, но теперь его оттуда выписали, и он вернулся в прежнее жилище. Он таскает домой просрочку из урн около супермаркетов, разводя тараканов, клопов и крыс, и буянит в подъезде.
Принудительно госпитализировать его не получается — санитары, вызванные накануне, не приехали. Участковая отказалась опечатывать квартиру, а родственников у мужчины нет.
Ранее в московском районе Южное Бутово заметили мужчину, который катал по улицам пустую тележку из супермаркета и рассказывал всем, что в ней застрял его друг.