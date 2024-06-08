Искусанного клопами младенца забрали у пьяной матери в Красноярском крае

В городе Шарыпово Красноярского края полицейские забрали у пьяной матери искусанного клопами младенца, так как домашняя обстановка угрожала его жизни и здоровью. Об этом сообщило региональное управление МВД в социальной сети «ВКонтакте» .

Мать ребенка в состоянии алкогольного опьянения спала под дверями своей квартиры, поэтому одна из соседок вызвала полицию. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили сожителя женщины и ее 11-месячного сына. Ребенок был грязный и искусан клопами.

«Учитывая реальную угрозу жизни и здоровью ребенка, полицейскими было принято решение о помещении мальчика в специализированное учреждение. <…> Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Полицейские уточнили, что ранее семья мальчика не попадала в поле зрение правоохранительных органов, мать не состояла на учете и не привлекалась к ответственности за ненадлежащее обращение с ребенком.

Ранее стало известно, что родители замучили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее.