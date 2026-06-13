Премьера уникальной патриотической программы «Код России» состоялась в «Зарядье»

В честь Дня России на мультимедийной конструкции «Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» показали новую программу «Код России». Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Зрителям показали копию Московского Кремля в двух вариантах — белокаменном и краснокирпичном, 22-метровую Жар-птицу, космонавта с планетой в руках и природные ландшафты: кристаллы северных льдов, вулканические камни и бурные потоки горных рек.

Программа рассказывает о национальном достоянии России через призму культурного кода. Сцены постепенно раскрывают многогранную культуру народов, населяющих государство. Символом каждой из них выступают матрешки, чьи наряды и кокошники стилизованы с учетом всех тем программы — языка, традиций, искусства, науки и природы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что гостям парка «Зарядье» на мультимедийной достопримечательности показали 30 уникальных сцен о богатом наследии страны.

Кульминация новой программы «Код России» — цифровой триколор, который будет развеваться не только на статичном цилиндре, но и на выдвижной кинетической инсталляции. 3D-графику создали московские художники.

Инновационная достопримечательность «Матрешка Москвы» расположена в парке «Зарядье», по адресу: улица Варварка, дом 6. Сюжет будут демонстрировать со вторника по воскресенье до 5 июля включительно в 19:00, 20:00 и в 21:00. По субботам предусмотрен дополнительный показ в 22:00.

Программа «Код России» пришла на замену программе «Россия объединяет», который показывали на мультимедийном объекте с начала года. Она помогала зрителям совершить виртуальное путешествие по всей России, не покидая пределы парка, а также знакомила их с достопримечательностями и культурными особенностями разных народов.

В апреле на мультимедийном объекте показали сюжет, посвященный Дню космонавтики. Гости парка увидели кадры, как космонавт держит в руках копию первого в мире космического корабля — «Восток-1». Его же форму приняла и кинетическая конструкция «Матрешки Москвы».